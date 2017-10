Vorsichtig, mutig, zukünftiger Häuslebauer oder frisch gebackene Eltern: Für jeden gibt es die passende Altersvorsorge. Was passt zu Ihnen?

Vorsorgen fürs Alter ist eine gute Idee. In jedem Fall. Denn schon heute ist bekannt: Es wird immer schwieriger, im Alter alleine mit der gesetzlichen Rente über die Runden zu kommen. Doch wann sollten Sie anfangen, sich um die Altersvorsorge zu kümmern? Und welche Art der Vorsorge passt zu Ihnen? Wir stellen Ihnen sieben verschiedene Spar-Typen vor. Sind Sie auch dabei?

Die Einsteiger

Frisch von der Schule? Gerade die Universität abgeschlossen? Nur die wenigsten haben sich zu diesem Zeitpunkt schon Gedanken über ihre Altersvorsorge gemacht. Bis zum Renteneintritt dauert es schließlich noch lange. Doch wie sagt das Sprichwort? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Warum also nicht schon jetzt anfangen?

Unsere Tipps:

1. So flexibel wie Sie kann auch die Art Ihrer Vorsorge sein. Beginnen Sie mit Fondssparen und wählen Sie selber den Betrag aus. Sie können die Sparrate jederzeit verändern oder aussetzen. Ganz wie Sie möchten. Ein weiteres Plus: Es gibt keine Mindestlaufzeit, so dass Sie immer aussteigen können.

2. Der Einstieg in den Beruf heißt auch: Sie haben einen Arbeitgeber, der sich mit vermögenswirksamen Leistungen an Ihrem Vermögensaufbau beteiligen kann. Das funktioniert sowohl über das Fondssparen als auch beim Bausparen. Zusätzliches Plus: Auch der Staat beteiligt sich mit einer Arbeitnehmerzulage an Ihren Sparplänen.

3. Auch beim Riester-Sparen erhalten Sie eine Förderung vom Staat.

Die Familie

Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Ganz klar, mit einem Baby haben Sie viel um die Ohren. Da bleibt wenig Zeit für Themen wie Altersvorsorge. Eines sollten Sie jedoch nicht vergessen: Ein Kind oder auch mehrere bedeuten zusätzliche, finanzielle Förderungen.

Unser Tipp:

Beim Riester-Sparen gibt es neben der Grundzulage auch eine Kinderzulage. Das heißt, sie erhalten jedes Jahr pro Kind einen festen Betrag. Das sind bei Kindern, die vor 2008 geboren wurden 185 Euro. Für alle jüngeren sogar 300 Euro.

Die Mutigen