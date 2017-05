2016 war ein Jahr großer Währungsschwankungen. Der US-Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump führte dazu, dass der US-Dollar zwischenzeitig rund sechs Prozent gegenüber dem Euro verlor. Nach der Wahl im November stieg er wieder um mehr als fünf Prozent.

Eine Talfahrt sondergleichen erlebte das Britische Pfund nach dem Brexit-Votum. Im gesamten Kalenderjahr verbuchte es ein Minus von 13,6 Prozent. Ähnlich stark fiel das Pfund zuletzt 2008 während der Bankenkrise.

In die andere Richtung entwickelte sich der Rubel: Nachdem er lange unter den von der Europäischen Union (EU) verhängten Sanktionen litt, stieg sein Wert gegenüber dem Euro wieder um über 24 Prozent.

Diese Entwicklungen beeinflussen nicht nur die Wirtschaft vor Ort, sondern auch deutsche Importeure und Exporteure. Wenn sie beispielsweise Maschinen an einen Partner in den USA verkaufen, stellt sich die Frage: In welcher Währung wickeln sie das Geschäft ab? Will der Partner unbedingt in US-Dollar handeln, sollten sich hiesige Mittelständler gegen die Wechselkursschwankungen absichern.

Schwankungen beeinflussen die Marge

„Die Absicherung von Währungsrisiken bietet sich für alle Importeure und Exporteure an, die in Fremdwährungen handeln“, erklärt Stefan Balloff, Finanzexperte für Währungsmanagement der Sparkassen-Finanzgruppe. Denn: In ausländischen Währungen zu handeln, birgt Gefahren. Das lässt sich gut an einem Beispiel verdeutlichen: Sie verkaufen Maschinen im Wert von 100.000 Euro an ein amerikanisches Unternehmen. Wenn der Euro zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei 1,05 US-Dollar steht, erhalten Sie 105.000 US-Dollar vom Käufer. Steigt der Eurokurs nun auf 1,10 US-Dollar, sind Ihre Maschinen 110.000 US- Dollar wert. Da im Vertrag aber der alte Euro-Dollar-Kurs vereinbart wurde, erhalten Sie trotzdem nur 105.000 US-Dollar. Sie nehmen also 5.000 US-Dollar weniger ein, als wenn Sie mit dem Geschäft ein paar Wochen gewartet hätten.

Sie können aber auch von Wechselkursschwankungen profitieren. Würde der Euro-Kurs im oben aufgeführten Beispiel auf 0,95 US-Dollar fallen, wären Ihre Maschinen nur noch 95.000 US-Dollar wert. Durch die vertraglich vereinbarten 1,05 US-Dollar hätten Sie 10.000 US-Dollar mehr eingenommen.

Ob für Sie ein starker oder schwacher Euro besser ist, hängt von Ihren Plänen im Außenhandel ab. Ein starker Euro ist für den Importeur von Vorteil, weil sich sein Wareneinkauf in einer Fremdwährung verbilligt. Für den Exporteur ist ein schwacher Euro von Vorteil, weil seine Produkte für den potenziellen Käufer günstiger werden und sich so der Absatz oftmals belebt.