Jeden Tag steigt die Lebenserwartung um gut sechs Stunden. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht.

Dass die Deutschen immer älter werden, weiß Frank-Walter Steinmeier nur zu gut. Denn zu seinen vielen Aufgaben gehört es auch, Hundertjährigen per Brief zu ihrem Geburtstag zu gratulieren. Doch was vor Jahrzehnten noch eine Nebenbeschäftigung für einen Bundespräsidenten und seine Mitarbeiter war, beansprucht inzwischen immer mehr Zeit. 6611 Glückwunschschreiben verschickte das Bundespräsidialamt 2014, als noch Joachim Gauck Staatsoberhaupt war. 50 Jahre zuvor erhielten gerade einmal 158 Jubilare Post vom ersten Mann des Staates.

Dies zeigt: Ein 100. Geburtstag, der früher eben selten und Anlass für eine besondere Ehrung war, wird immer gewöhnlicher. Denn die Lebenserwartung in Deutschland hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts mehr als verdoppelt. Ein neugeborenes Mädchen hat laut aktueller Generationensterbetafel des Statistischen Bundesamtes inzwischen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 90,7 Jahren, Jungen werden im Schnitt 86,4 Jahre alt. James W. Vaupel, Direktor des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock, ist sogar noch optimistischer: „Jedes zweite Kind, das heute geboren wird, erlebt seinen 103. Geburtstag.“

Viele Faktoren heben Lebensalter an

Die Gründe, warum die Menschen immer länger leben, sind vielfältig. „Wir ernähren uns ausgewogener, treiben mehr Sport, rauchen weniger, haben eine isolierte Wohnung und warme Kleidung, eine bessere medizinische Versorgung und eine höhere Bildung. Wir leben gesünder“, sagt Vaupel. Auch die Arbeitsbedingungen haben sich über die Jahrzehnte stark verbessert.

Entscheidend ist aber vor allem der medizinische Fortschritt: Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch zu den häufigsten Todesursachen zählten, sind in der westlichen Welt mittlerweile nahezu verschwunden. Herz- und Kreislauferkrankungen oder Krebs, auf die heute die meisten Todesfälle zurückzuführen sind, können inzwischen besser behandelt werden. Vor 1980 starben mehr als zwei Drittel aller Krebspatienten an ihrer Erkrankung, heute kann mehr als die Hälfte auf eine vollständige Heilung hoffen. „Es ist uns gelungen, den vorzeitigen Tod zurückzudrängen“, sagt Wolfgang Lutz, Direktor des Vienna Institute of Demography. „Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.“

Lebenserwartung steigt in Zukunft weiter