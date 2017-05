Für welche Investitionshöhe ist Leasing besonders geeignet? Gibt es nach oben oder unten Grenzen?

Frank Speckmann: Eine allgemeine Rechenbilanz pro oder kontra Leasing gibt es nicht. Vielmehr hängt die Entscheidung ganz wesentlich von der Situation des Leasingnehmers und von dem gewünschten Investitionsobjekt ab.

Zum Beispiel kann es vorkommen, dass bei einem Gewerbekunden plötzlich eine Maschine ausfällt. Dann wird oft kurzfristig eine flexible Investitionslösung benötigt. In der Regel sprechen wir dabei von Investitionen bis zu 150.000 Euro. Hier befähigen wir den Sparkassen-Berater dazu, selbstständig mit der „2-Minuten-Zusage“ eine kurzfristige Entscheidung zu treffen und dem Kunden sofort eine Lösung anzubieten.

Bei größeren Investitionen ab 150.000 Euro werden unsere Spezialisten mit an den Tisch geholt.

Welche Leasingmöglichkeiten haben Unternehmen im Ausland?

Speckmann: Unsere Kunden können mit uns in 22 Ländern ihre Investitionen oder Absatzfinanzierung planen und umsetzen. Am heimischen Standort ermittelt der Firmenkundenberater der örtlichen Sparkasse zunächst den Kundenbedarf. Anschließend erarbeitet der Auslandsspezialist der Deutschen Leasing ein passendes Finanzierungskonzept, das er mit der eigenen Landesgesellschaft im Zielland abstimmt und bei Bedarf Partner wie die Landesbank Hessen-Thüringen hinzuzieht. Unsere sogenannten „German Desk Manager“, die Experten im Ausland, beraten die Sparkassenkunden dann vor Ort weiter.

Was sind typische Fehler beim Leasing, und wie können Unternehmer sie vermeiden?

Speckmann: Nimmt man das klassische Beispiel des Autoleasings, greifen Leasingnehmer gerne schnell zum günstigsten Angebot. Eventuell versteckte Zusatzkosten und wenig flexible Vertragsgestaltungen werden dabei häufig übersehen. Günstige Raten sollten daher nicht das alleinige Entscheidungskriterium für die Finanzierung und Vertragsgestaltung eines Leasingobjektes sein. Vielmehr empfehle ich den langfristigen und vollumfänglichen Blick: Welchen Service bietet mir die Leasinggesellschaft? Wickelt sie ihre Geschäfte transparent ab? Hat sie auch die qualitativ hochwertigen Hersteller für die gewünschte Maschine in ihrer Auswahl? Und was ist, wenn die Maschine im Leasingzeitraum kaputtgehen sollte?

Was passiert am Ende eines Leasingvertrags?

Speckmann: Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Leasingnehmer das geleaste Objekt zurückgeben. Das ist zum Beispiel bei häufigen Ersatzinvestitionen der Fall. Bei werthaltigen Wirtschaftsgütern least der Unternehmer das Objekt im Rahmen eines Anschlussvertrags weiter oder kauft es am Ende. Darüber hinaus bieten wir auch „Sale-and-lease-back“- und Mietkaufverträge an. Die verschiedenen Möglichkeiten kann der Unternehmer mit seinem Berater durchgehen und vertraglich festlegen.

Welchen Tipp würden Sie einem Mittelständler geben, der sich für Maschinenleasing interessiert?

Speckmann: Der Unternehmenserfolg und die Wettbewerbsfähigkeit hängen mehr denn je von einer modernen technischen Ausstattung ab, mit der Mittelständler schneller auf veränderte Produktionskapazitäten und Auftragssituationen reagieren können. Für kurzfristige Investitionen ist es auch wichtig, etwas Geld auf der hohen Kante zu haben. Maschinenleasing bietet genau diese Flexibilität, unabhängig davon, ob es um eine Werkzeugmaschine, Fertigungsstraße oder eine komplette Werks- und Büroeinrichtung geht. So kann der Mittelständler laufende Leasingraten für neue Maschinen und moderne Technik ganz einfach aus laufenden Erträgen finanzieren und parallel weitere Investitionen tätigen.