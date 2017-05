Um die volle Kontrolle zu behalten und effektiv arbeiten zu können, empfiehlt sich der Einsatz einer ausgereiften Software für den Zahlungsverkehr. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Vorzüge einer solchen Lösung.

Das waren noch Zeiten, als Finanzbuchhalter Tag für Tag mit armdicken Überweisungsstapeln zur Bank marschierten. Doch nicht nur dank des allgegenwärtigen Internets können Transaktionen heute in Sekundenschnelle abgewickelt werden. Große Erleichterung im Zahlungsverkehr kommt vor allem durch leistungsstarke Software, die speziell auf die Bedürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten ist.

Termintreue und Sicherheit stehen dabei für kleinere und mittlere Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Nicht nur Rechnungen, sondern auch Löhne und Gehälter müssen pünktlich überwiesen werden, ebenso die Sozialabgaben für die Arbeitnehmer. Sand im Getriebe der internen Arbeitsabläufe muss unter allen Umständen vermieden werden.

Software muss intuitiv nutzbar sein

Zudem verwaltet eine Firma heute oft nicht mehr nur ein Konto. Je nach Größe können es auch mal Hunderte sein. Für einen reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs braucht es dann ein leistungsfähiges Softwaresystem, das den Benutzern sämtliche erforderlichen Handgriffe abnimmt und sich ganz smart den speziellen Bedürfnissen anpasst. Das spart am Ende des Tages nicht nur Zeit und Kosten, sondern auch die Nerven der Firmenlenker.

Ganz wichtig: Die Anwendung muss intuitiv nutzbar sein. Denn welcher Buchhalter will sich ständig mit Handbüchern auseinandersetzen oder in Dauerschleife mit dem Softwaresupport in Dauerschleife telefonieren? Einfache Handhabung wird heute einfach vorausgesetzt – schließlich ist fast jeder auch zu Hause mit einem PC, Tablet oder Smartphone ausgestattet und will sich ohne große Wartezeiten oder Verständnisprobleme in der Welt der Programme und Webseiten bewegen.

So gibt es beim Computerprogramm „SFirm“ von Star Finanz beispielsweise einen Kundenbeirat, der die Software weiterzuentwickeln hilft. „Wir verbessern die Software auch dank des Feedbacks von Endkunden“, erläutert Dr. Christian Kastner, Geschäftsführer von Star Finanz, Hamburg. „Die Rückmeldung der Menschen, die das Produkt täglich einsetzen, ist unschätzbar wertvoll. Da wir mindestens ein Update pro Quartal anbieten, schauen wir auch ganz genau auf die Trends und Entwicklungen im Markt – etwa hinsichtlich der Angebote bei Fintechs oder wenn Microsoft seine Office- oder Betriebssystempalette verändert. Schließlich sind die Anwender meist in der Micro-soft-Welt zu Hause.“