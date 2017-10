Verzichten Sie auf nichts und haben Sie trotzdem mehr Geld für die schönen Dinge im Leben – kein Problem mit diesen Spartipps!

So wird‘s gemacht:

• Dringt im Winter ein kalter Luftzug durch Ihre Fenster? Bei doppelt verglasten Fenstern liegt das meist an einem undichten Rahmen. Kleben Sie Isolierband auf. Absolut dichte Fenster können etwa 20 Prozent der Heizkosten sparen. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung sind das etwa 176 Euro im Jahr.

• Entlüften Sie Ihre Heizkörper, bevor die Heizsaison anfängt. Das kann den Verbrauch um bis zu zehn Prozent senken. In unserem Beispiel: 88 Euro.

• Programmierbare Thermostate steuern Ihre Heizung, während Sie unterwegs sind oder schlafen. Spart laut Stiftung Warentest bis zu zehn Prozent. Rentiert sich etwa nach dem zweiten Jahr. Denn die Heizkörper-Thermostate gibt es ab circa 20 Euro das Stück.

So viel Geld sparen Sie:

176 + 88 Euro + 88 Euro = 352 Euro

So wird‘s gemacht:

• Wer den Stromanbieter regelmäßig wechselt, kann sich immer wieder einen Sofortbonus (etwa 100 Euro) und Neukundenbo-nus (etwa 100 Euro) sichern.

• Im Stand-by fressen viele Geräte ordentlich Strom. Ziehen Sie daher bei ungenutzten Geräten den Stecker. Zwei Erwachsene können damit jährlich im Schnitt ca. 400 Kilowattstunden Strom sparen (etwa 80 Euro).

So viel Geld sparen Sie:

100 + 100 + 80 = 280 Euro

So viel Geld sparen Sie: Beim Selbstkochen von 5 Euro und einem Restaurantbesuch von 10 Euro sparen Sie jedes Mal 5 Euro, also etwa 233 Euro im Jahr (durchschnittlicher Urlaub eingerechnet).

• Ein frischer Salat mit Avocado und Schafskäse kostet maximal 5 Euro wenn Sie ihn selbst machen. Sie zahlen deutlich mehr, wenn Sie ihn an der Salattheke kaufen. Auch Nudelgerichte oder Kartoffelaufläufe sind einfach zuzubereiten, lecker und günstig.

So wird‘s gemacht:

So wird‘s gemacht:

• Je nachdem, in welchem Verhältnis Sie surfen, telefonieren und SMS verschicken, sind unterschiedliche Anbieter am günstigsten. Unabhängige Vergleichsportale im Internet zeigen Ihnen, welcher Tarif am besten zu Ihnen passt. Vielnutzer können damit laut Stiftung Warentest mehr als 100 Euro im Jahr sparen.

• Wechseln Sie auch hier den Anbieter regelmäßig. Denn die Tarife sinken.

So viel Geld sparen Sie:

Mehr als 100 Euro



5. Selbst sprudeln

So wird‘s gemacht:

• Kaufen Sie sich einen Wassersprudler. Kostenpunkt mit Fla-schen: etwa 60 Euro. Wer Leitungswasser selbst sprudelt, statt Mineralwasser zu kaufen, spart etwa 100 Euro jährlich, wenn man von einer Flasche täglich ausgeht. Lohnt sich also schon im 1. Jahr.

• Toller Nebeneffekt: Nie mehr Flaschen tragen!



So viel Geld sparen Sie:

Etwa 100 Euro



Unterm Strich:

352 Euro + 280 Euro + 233 Euro + 100 Euro + 100 Euro = 1.065 Euro

Und wie wäre es, wenn Sie sich mit dem Ersparten einen Wunsch erfüllen? Ein neues Fahrrad, eine Traumreise… Beim Klicksparen in unserer Sparkassen-App können Sie Ihr Geld auf Ihre persönlichen Sparziele verteilen. Für ein wenig Extra-Motivation können Sie dort Fotos von Ihren Wunschobjekten hochladen. So werden Sie bestimmt nicht schon vorher schwach.

Die Beträge sind nur Richtwerte. Sie sollen einen ersten Anhaltspunkt geben, wie viel Geld Sie sparen können.