Leasing ist eine besonders liquiditäts- und kapitalschonende Art, in die Geschäftsausstattung zu investieren. Vor allem teure Maschinen und Anlagen können Sie durch Leasing effektiv finanzieren. So funktioniert es: Sie suchen sich das gewünschte Leasingobjekt aus und legen die Ausstattung fest. Der Leasinggeber kauft das Objekt dann für Sie, den Leasingnehmer. Sie zahlen dem Leasinggeber während einer festgelegten Laufzeit üblicherweise ein monatliches Nutzungsentgelt. Im Gegenzug können Sie das Leasingobjekt in vollem Umfang und exklusiv nutzen.

Zum Vertragsende haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie entscheiden, ob Sie das Objekt weiter leasen, kaufen oder an den Leasinggeber zurückreichen, um in eine neue Maschinentechnologie zu investieren.

Wann ist Leasing sinnvoll?

Sie wollen Ihren Fuhrpark aufstocken? Sie betreiben ein produzierendes Gewerbe und brauchen eine ganz bestimmte Maschine? Oder Sie benötigen neben passenden Räumen auch mehrere Computer und eine Produktionsanlage? Kein Problem: Leasing ist sowohl für große und kapitalintensivere Anschaffungen geeignet als auch für kleinere und kurzfristige, beispielsweise im Handel und Handwerk. Ein großer Vorteil des Leasings ist grundsätzlich, dass die Leasingraten aus laufenden Einnahmen finanziert werden können. Das schont Ihre Liquidität und entlastet Ihre Bilanz. Auch etablierte Unternehmen, die sich auf Wachstumskurs befinden oder einfach nur modernisieren wollen, profitieren von den Vorteilen.

Diese Vorteile bietet Leasing

• Sie schonen Ihr Eigenkapital und Ihre Liquidität, da Sie Raten bezahlen. Dadurch haben Sie mehr finanziellen Spielraum für andere Investitionen.

• Sie können den Leasingvertrag individuell und flexibel an Ihre Situation anpassen – das erleichtert Ihre finanzielle Planung. So entscheiden Sie beispielsweise über die Laufzeit Ihres Leasingvertrags und die Höhe der Raten.

• Leasing gibt Ihnen die Möglichkeit, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

• Zum Laufzeitende können Sie die Leasingobjekte zurückgeben und anschließend neuere Maschinen leasen.

• Leasing erscheint nicht in Ihrer Bilanz, ist also eine bilanzneutrale Investition. Sie verbuchen lediglich die Leasingraten als Betriebsausgaben und können sie steuerlich geltend machen.

• Sie wählen Ihr Wunschobjekt unabhängig vom Hersteller und legen die Ausstattung fest.

Nachfrage nach Maschinenleasing steigt

„Moderne und zuverlässige Maschinen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen“, sagt Frank Speckmann, Geschäftsführer der Deutschen Leasing für Sparkassen und Mittelstand. Sie sind in der Regel aber auch mit hohen Investitionskosten verbunden. Beim Leasing verteilen sich die Investitionskosten als Leasingraten über die gesamte Nutzungsdauer. „Deshalb bietet Maschinenleasing finanziellen Spielraum, ohne die eigene Liquidität einzuschränken“, sagt der Experte.