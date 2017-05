Benedikt Hau, Leiter Unternehmenskunden- und Auslandskundenberatung bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Warum benötigen Unternehmen im Außenhandel andere Absicherungsinstrumente als im inländischen Handel?

Benedikt Hau: Im Auslandsgeschäft kommt im Vergleich zum Inlandshandel immer noch das Risiko „Abnehmerland“ hinzu. So haben es Unternehmen dort nicht mit deutschen, sondern mit ausländischen Regularien und Rechtsvorschriften zu tun – wobei unter Umständen auf die Rechtssicherheit in einigen Ländern nicht immer wirklich Verlass ist. In der Regel kennen sich auch Käufer und Verkäufer über die Grenzen hinweg weniger gut. Dadurch fällt es einem exportierenden Unternehmen oft schwer, aktuelle Entwicklungen, wie etwa die Bonität des Käufers, zu beobachten und zu bewerten.

Schwierig und brisant sind auch Ausfuhrbestimmungen, Beschränkungen sowie Embargo- und Sanktionsregularien für einzelne Länder. Zudem kann es zu speziellen Bankenrisiken kommen. So sind in manchen Ländern Akkreditive sehr empfehlenswert, um die Freigabe von Devisen zur Bezahlung der importierten Ware zu erwirken. Teilweise sind diese sogar von den ausländischen Staaten vorgeschrieben. Und natürlich kommt bei Außenhandelstransaktionen außerhalb der Euro-Zone noch das Währungsrisiko dazu.

Wie groß ist das Risiko, dass es im Außenhandel zu Problemen bei einer Lieferung oder einer Zahlung kommt?

Hau: Das Risiko ist immer latent hoch, wenn das Liefergut, seine Qualität, die Quantität oder Beschaffenheit sowie die Zahlungsmodalitäten nicht vor Vertragsabschluss genauestens schriftlich fixiert wurden. Da die Waren grenzüberschreitend transportiert werden, sollte vorab auch klar festgelegt werden, wer das Risiko bei zeitlicher Verzögerung beziehungsweise bei Beschädigung oder gar Verlust der Ware trägt. Nach unserer Erfahrung treten solche Fälle oft in Schwellenländern oder Emerging-Markets-Regionen auf. Daher empfehlen wir für die Zahlung ganz klassisch das Akkreditivgeschäft (kurz: L/C, für letter of credit) als Abwicklungsinstrument sowie gegebenenfalls eine Hermes- gedeckte Finanzierung (Forderungsankauf oder Bestellerkredit) mit einer Bestätigung. Damit können viele Risiken minimiert werden. Bei der Beratung, welches Instrument hier am besten angewandt werden soll, profitieren Kunden von der Erfahrung der Sparkassen-Finanzgruppe. Dabei stehen Landesbanken, wie wir als LBBW, mit ihrer Kompetenz ihren Partner-Sparkassen gerne zur Seite.