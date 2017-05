Benötigt Ihr Betrieb neue Maschinen? Ganz gleich, welche größere Investition gerade ansteht: Es stellt sich die Frage: „Wie bezahle ich es?“. Aus dem Eigenkapital oder mit geliehenem Geld? Auf einmal oder auf Raten?

Einsatzmöglichkeiten der Einkaufsfinanzierung

Bei vielen größeren Investitionsvorhaben bietet es sich an, einen Kredit aufzunehmen. Eine flexiblere Alternative ist die Einkaufsfinanzierung. Sie kommt zum Einsatz, wenn ein Unternehmen kurzfristig Kapital benötigt. Typische Situationen für eine Einkaufsfinanzierung sind:

• Unternehmen, die kurzfristig einen Auftrag zwischenfinanzieren wollen.

• Unternehmen, die von volatilen Rohstoffpreisen profitieren und große Mengen kaufen, aber erst später bezahlen wollen.

• Unternehmen, die im Saisongeschäft Spitzen ausgleichen müssen.

• Unternehmen, die eine Alternative zum Lieferantenkredit benötigen.

Ablauf der Einkaufsfinanzierung

Wenn Sie Waren bei einem Lieferanten bestellen, kauft ein Einkaufsfinanzierer die gewünschten Produkte für Sie. Er bezahlt die Lieferung innerhalb der gegebenen Skontofrist – und Sie profitieren vom Preisnachlass. Da Sie nicht den Verkäufer bezahlen, sondern den Einkaufsfinanzierer, erhalten Sie außerdem ein verlängertes Zahlungsziel. Je nach Anbieter können Sie sich bis zu 120 Tage Zeit lassen. Die Einkaufsfinanzierung schont also Ihre Liquidität.

Eine besondere Rolle spielt die Einkaufsfinanzierung für Autohändler. Sie kaufen ihre Fahrzeuge von den Herstellern und binden dadurch viel Kapital. Erst wenn sie ihre Modelle verkaufen, fließt Geld zurück. Das kann mehrere Monate dauern. Aber auch in anderen Branchen ist der Einsatz sinnvoll.

Verkaufen und zurückleasen

Eine weitere Möglichkeit, um flüssig zu bleiben, ist die „Sale-and-lease-back“- Variante. Hier verkauft Ihr Unternehmen Güter an eine Leasinggesellschaft und least sie zur weiteren Nutzung wieder zurück. Das Verfahren kommt nicht nur bei Autos, Immobilien oder Maschinen zum Einsatz, sondern auch bei immateriellen Gütern wie Marken und Patenten. Es eignet sich, um Ihre Bonität und Liquidität zu erhöhen – Sie bleiben also kreditwürdig und zahlungsfähig. Aber auch wenn eine Erbschaft oder eine Unternehmensübergabe anstehen, kann ein Rückmietverkauf-Geschäft sinnvoll sein.

Vorteile der Einkaufsfinanzierung

• Sie verbessern die Bonität und Liquidität Ihres Unternehmens.

• Sie können Ihre Rechnung bis zu 120 Tage später bezahlen.

• Sie können Rabatte beim Einkauf, zum Beispiel in Form von Skonto, in

Anspruch nehmen.

• Lieferanten freuen sich darüber, dass ihre Rechnungen sofort beglichen

werden.

Ob Sie mit einer Einkaufsfinanzierung günstiger fahren, sollten Sie im Einzelfall prüfen.