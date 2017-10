Verbrauchern wird es immer leichter gemacht, einen Kredit abzuschließen. Attraktive Kreditangebote mit günstigen Zinsen und die Möglichkeit, Kredite bequem und schnell online zu beantragen, locken Kunden. Verbraucherschützer warnen vor einem unüberlegten Kreditabschluss.

Vom Kreditantrag bis zur Auszahlung dauert es mittlerweile nicht mehr lange. Was vor einiger Zeit noch mehrere Tage oder bis zu einer Woche gedauert hat, funktioniert heute innerhalb kürzester Zeit. Das ist gut so. Fast jedem zweiten Ratenkreditnehmer dauert die langwierige Beantragung eines Kredits über die Hausbank zu lange. Ganze 72 Prozent haben ein Interesse an Sofortkrediten. Zahlreiche Online-Banken und Kreditportale haben sich den Bedürfnissen der Verbraucher angepasst und bieten Kredite mit Sofortauszahlung an.

Geld leihen wird immer einfacher

Um einen Ratenkredit zu beantragen braucht es nicht viel Zeit. Der Kreditvergleich ermöglicht Verbrauchern einen raschen Überblick über verfügbare und individuell angepasste Kreditangebote. Ist ein passendes Kreditangebot gefunden, so kann dies direkt online beantragt werden. Der Antragsteller muss dafür nicht das Haus verlassen und in den meisten Fällen noch nicht einmal einen Stift in die Hand nehmen.

Vollautomatisierter Antragsprozess

Sowohl die Einreichung der Kreditunterlagen kann in vielen Fällen per Dokumenten-Upload ganz einfach online durchgeführt werden, als auch die Unterzeichnung. Die Unterschrift lässt sich mit einem TAN-Verfahren digital abgeben. Auch die Legitimation kann per Videoident-Verfahren bequem von zu Hause aus durchgeführt werden. Online-Banken werben damit, das Geld direkt nach Prüfung der Unterlagen auszuzahlen. Noch nie konnten Verbraucher derart schnell und einfach Geld leihen.

Verbraucherschützer warnen vor Sofort-Krediten

Die Verbraucherzentrale Osnabrück warnt vor Kreditanbietern, die mit der Vermittlung von Sofort-Krediten werben, ohne dafür eine SCHUFA-Auskunft zu verlangen und weist darauf hin, dass es seriöse Kredite in der Regel nicht ohne eine SCHUFA-Auskunft gebe. Kredite ohne SCHUFA bergen nach Ansicht von Verbraucherschützern große Risiken. Verbraucher sollten sich nicht von dubiosen und vermeintlich lukrativen Kreditangeboten locken lassen, sondern die Kreditkonditionen genau prüfen, um sich vor bösen Überraschungen zu schützen. Zudem sollte sich durch die beschleunigte Kreditbeantragung und Auszahlung niemand dazu verleiten lassen, unüberlegt einen Kreditvertrag zu unterschreiben.