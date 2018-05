«Die Lebensdauer einer Wiesen-Margerite ist nicht besonders lang», ergänzt Doris Pöppel, Staudengärtnerin aus Stuhr bei Bremen. Daher rät sie Hobbygärtnern hingegen, die Samenstände nicht abzuschneiden. So können sich die Pflanzen selbst verbreiten und so der Bestand erhalten bleiben.

Die Pflanze wird zwischen 50 und 70 Zentimeter hoch und ihre Blütenkörbchen wenden sich gerne der Sonne zu. Die Aufgaben für den Hobbygärtner halten sich in Grenzen. Er sollte nach dem Ende der Blüte die Wiesen-Margerite aber zurückschneiden, was ihre Vitalität fördert. Einige Sorten wie zum Beispiel die 'Maikönigin' bilden nach einem Schnitt auch einen zweiten Flor im Laufe des Sommers.

«Sommer-Margeriten brauchen im Vergleich zu der heimischen Art einen deutlich nährstoffreicheren Boden und kommen auch mit etwas mehr Feuchtigkeit klar», erläutert Pöppel. Allerdings sollte man berücksichtigen, dass der frische Austrieb im Frühling auch beliebt bei Schnecken ist.

Diese Pflanzgruppe ist deutlich langlebiger als die Wiesen-Margeriten. «Man kann aber beobachten, dass sie nach drei bis fünf Jahren deutlich blühfaul werden», berichtet die Staudengärtnerin. Pöppel rät daher, die Pflanzen dann auszugraben, zu teilen und die Stücke getrennt wieder einzupflanzen. Hierbei ist es wichtig, den Standort zu wechseln. Eine gute Zeit für diese Arbeit ist das zeitige Frühjahr, wenn alle Stauden im Beet zurückgeschnitten sind und man Lücken für den neuen Standort gut ausmachen kann.

Als Begleiter für die Sommer-Margeriten empfiehlt Pöppel Stauden-Klassiker für den Bauerngarten. «Sommer-Phlox (Phlox drummondii) und Türkenmohn (Papaver orientale) passen gut zu den weißen Scheibenblüten», findet die Expertin. Lupinen (Lupinus) und der Hohe Ehrenpreis (Veronica) sind harmonische Ergänzungen.

Wer am liebsten die Blüten für Sträuße ernten möchte, sollte die Margeriten extra in ein Beet setzen. Im ländlichen Raum werden diese Schnittstauden zum Beispiel gerne an die Rändern der Gemüsereihen gepflanzt, so dass man mit dem Messer leicht an die Horste herankommt. Im Hausgarten liegen die Beete für die Schnittblumen oft etwas verdeckt im hinteren Teil des Geländes.