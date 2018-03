Bad Honnef (dpa/tmn) - Ob gerade Verbindung von der Straße zur Haustür, stilvoll geschwungene Wege zwischen akkurat gestalteten Flächen oder naturnahe Pfade durch das Grün: Gartenwege bestimmen wie wenige andere Elemente in einem Garten dessen Charakter. Sie sollten dabei zur Architektur des Hauses passen.

«Der Gartenweg ist ein Gestaltungselement, mit dem sich das Grundstück gut aufgliedern lässt», sagt Michael Henze vom Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL). «Geschwungene Linien können einzelne Elemente wie zum Beispiel einen schönen Baum gut in Szene setzen.» Und sie machen den Garten gefälliger. «Gerade Linien vermitteln dagegen ein strenges, klares Bild.»

Vor allem aber haben Gartenwege eine praktische Funktion, sie verbinden einzelne Bereiche des Grundstücks. Henze empfiehlt, sich für deren Planung bestehende Trampelpfade anzuschauen. Es ist oft eine gute Idee, sie auszubauen und zu befestigen, denn die Gartennutzer haben instinktiv ihre besten Wege schon gefunden. «Wird am Leben vorbei geplant, suchen sich die Menschen später doch ihre kurzen Verbindungen abseits der gepflasterten Routen», ist Henzes Erfahrung.

Fachgerecht angelegte Gartenwege halten mehrere Jahrzehnte. Vorausgesetzt, sie haben einen stabilen Unterbau. «Die Wege sollen nicht nur sicher und wetterfest sein, sie müssen auch gewisse Lasten aushalten, etwa die Schubkarre oder den Rasenmäher», erläutert der Experte. «Zufahrten zur Garage brauchen natürlich befahrbare Beläge.» Entsprechend belastbar muss der Unterbau sein.

Ausschlaggebend für die Haltbarkeit des Weges ist eine Tragschicht aus Schotter, Kies oder Splitt. Sie wird in 20 bis 25 Zentimeter Tiefe eingebracht und gut mit einem Rüttler verdichtet. Darauf kommt eine 5 Zentimeter starke Bettung aus losem Split und Sand, auf der dann erst die Pflastersteine liegen. Randsteine verhindern das Einwachsen des Grases an den Seiten und sorgen zusätzlich für Stabilität des Weges.

«Es ist ratsam, frostsichere Materialien zu verwenden, sonst drohen feuchtigkeitsbedingte Absackungen des Weges», sagt Henze. Und Gartenwege sollten grundsätzlich so angelegt werden, dass sie das Wasser vom Haus weg leiten. Werden wasserundurchlässige Materialien verwendet, muss der Weg ein Gefälle von mindestens 2,5 Prozent haben. Der Experte rät aber, möglichst nicht vollständig zu versiegeln: «Es ist viel schöner und umweltverträglicher, wenn das Wasser dort in den Boden sickert, wo es gerade ist.»

Hochwertige Materialien werten den Garten optisch auf. Besonders beliebt sind Naturpflaster wie Porphyr, Granit, Basalt, Grauwacke, Sandstein und Schiefer. Sie sind robust, langlebig und setzen mit der Zeit eine gewisse Patina an. Günstiger, aber weniger haltbar sind lockere Oberflächen wie Kies oder Rindenmulch. «Sie sind nicht so belastbar und trocknen nach dem Regen nicht so schnell», so Henze.