Ein Baumhaus ist ein spannender Ort, der mit handwerklichem Geschick selbst gebaut werden kann – zwischen den Ästen oder auf Stelzen.

Düsseldorf. Bei drei quengelnden Kindern war es nur eine Frage der Zeit, bis Vater Bernd Schumacher jeden Widerstand aufgab. „Okay, wir bauen ein Baumhaus.“ Anders als sein eigener Spielplatz in der Esskastanie vor dem heimischen Gehöft, wählte Schumacher einen Baum im Garten, damit Louisa (6), Paul (4) und Johannes (2) im Blick bleiben.

Schumachers Wahl fiel auf eine imposante, mehr als 40 Jahre alte Magnolie. Do-it-yourself hieß es in der Huverheide in Tönisvorst. Bei der Arbeit galt: Der Baum mit seinen ausladenden Ästen darf nicht beschädigt werden.

Pfähle und Platten werden an vielen Stellen vom Baum selbst gehalten. „Nur einen Ast haben wir herausgeschnitten“, erläutert Schumacher. So entstand Raum, um die erste von zwei Plattformen aus Siebdruckplatten aufzubauen.

Über eine Holzleiter erklimmen die Kinder die erste Ebene, erreichen über versetzt gesetzte weitere Sprossen ihr Holzhäuschen, das im Innern ein Zimmer mit Hochbett bietet. Zwei kleine Matratzen liegen auf dem Boden in etwa 3,50 Metern Höhe, ein selbst gemaltes Bild schmückt die Wand: „Es ist ein Rückzugsort für die Kinder und ihre Spielkameraden. Wir lesen ihnen dort manchmal Geschichten vor.“

Auch der Kindergeburtstag ist um eine Attraktion reicher: Acht bis zehn Kinder auf einer Fläche von etwa zwei mal 1,50 Meter: alles kein Problem.

Ein Gartenhaus von der Stange

Genehmigung

Profis

Trend Für das Baumhaus gelten die gleichen Regeln wie für ein Gartenhaus. Ist es nicht dauerhaft bewohnbar, fehlen Strom, Heizung und Toilette, ist es genehmigungsfrei. Auch auf Stelzen dürfen Baumhäuser nicht höher als drei Meter gebaut werden. Wird diese Marke überschritten, müssen Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten werden. Eine Nachfrage bei der eigenen Kommune (Bauaufsicht) kann klären, welche Regeln einzuhalten sind. Ein Gespräch vorab mit den Nachbarn ist ebenfalls hilfreich. Unternehmen wie Baumleben von Uwe Wöckener fertigen Bausätze auf Wunsch an, bauen aber auch industriell gefertigte Häuser auf. Ein individueller Hausbau kann andere Dimensionen haben. Wöckeners größtes Projekt: ein Wohnhaus für eine Familie, 75 Quadratmeter Wohnfläche, 150 Quadratmeter Terrasse in neun Metern Höhe in einer 140 Jahre alten Kiefer. rund 190 000 Euro hat das gekostet. Im Trend sind Baumhotels für Wochenendtrips oder Urlaub. baumleben.org http://bit.ly/2oDZzQk

Den Hausbau hat sich Bernd Schumacher leicht gemacht: Statt aus Holzresten Wände und Böden zu zimmern, ein Dach zu decken oder Leitern zu leimen, hat er ein fertiges Gartenhäuschen gekauft, die Teile Stück für Stück zusammengesetzt und auf der Plattform verankert. Etwa 100 Stunden haben er und seine Helfer geschuftet, bis das luftige Domizil bezugsfertig war und mit einer kindgerechten Fruchtsaft-Party eingeweiht wurde.

Die zwei starken Kiefernpfosten, die zusätzlich als Stützen montiert sind, verbindet eine Stange: Ein perfekter Turnplatz für die Kinder. Unterhalb des Baumhauses hat Schumacher alte Sträucher entfernt und eine dicke Rindenmulchschicht gestreut, „falls mal jemand vom Baum fällt“. Das ist nicht ausgeschlossen, bereitet dem Vater aber kein Kopfzerbrechen: „Man muss Kindern die Gefahren zeigen und ihnen eine Einweisung geben. Irgendwann klettern sie sowieso ohne Aufsicht auf die Bäume.“

Ein aufwändiger Hausputz ist nach der Winterpause nicht notwendig. „Wir haben das Holz imprägniert.“

Im Prinzip ist jeder Baum geeignet

Uwe Wöckener, professioneller Baumhausbauer aus Hameln, hält nicht einmal das für notwendig. „Dauerhafte Feuchtigkeit lässt Holz faulen. Ein Baumhaus trocknet aber schnell.“ Wöckener warnt ausdrücklich davor, kesseldruckimprägniertes Material zu kaufen. „Das ist mit Salz und Chemikalien behandelt, um es witterungsbeständiger zu machen und gegen Insektenbefall zu schützen. Die Materialien sind giftig, das will man für Kinder nicht haben.“

Die Häuschen kann man in jeden Baum setzen, auch in Obstbäume wie Apfel oder Kirsche. Ein Kriterium, falls man die Wahl hat: Der Baum muss gesund sein („Das kann jeder Laie sehen“) und sollte einen Stammdurchmesser von 45 Zentimetern oder einen Umfang von 1,30 Meter haben.

Das wichtigste sind in Wöckeners Augen die sichere Befestigung der Plattform und gute Auflagepunkte. Er empfiehlt, einen Balkenschuh anzubringen, in den man die Tragebalken einlegt. „Man darf auch in den Baum schrauben“, betont der Baumfreund und beruhigt damit Skeptiker. Schrauben in einer Größe bis maximal sechs Millimeter Durchmesser könne man bedenkenlos nutzen. „Die kann der Baum gut verschließen und es dringen durch die Wunden keine Schädlinge ein.“

Als Selbstbauer ein Gartenhaus zum Baumhaus zu machen, hält der Hamelner für eine gute Idee. Die industriell gefertigten Hütten seien preiswert und mit etwa 250 Kilogramm relativ leicht, weil dünneres Material verwendet werde. Die Ware von der Stange müsse nur noch aufgebaut und angepasst werden. „Das ist für einen Heimwerker machbar.“ Fichte und Tanne, leicht und stabil, eigneten sich sowohl für die Tragekonstruktion als auch für Wände, Geländer und Dächer. Die Kosten seien überschaubar: „Unter 2000 Euro kann das klappen.“