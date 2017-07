Die Blüten erscheinen zur Zeit der Rosenblüte, und wer einen gleichmäßigen Teppich vorzieht, schneidet die Stängel in der Zeit ab. Sie eignen sich als Beiwerk zu den Rose in der Vase. Sie sind haltbar und geben vor allem pastelligen Rosen einen schönen Rahmen.

Der Klassiker Wollziest (Stachys byzantina) verdankt seinen Namen den Blättern, die so dicht mit langen Haaren besetzt sind, dass der Belag an ein Tierfell erinnert. Die länglich-elliptisch geformten Blätter tragen auch den volkstümlichen Namen Eselsohr und Hasenohr. «Die Blätter sind so wollig, zart und weich, dass sie vor allem bei Kindern sehr beliebt sind», sagt Gaissmayer.

Während beim Wollziest Blätter im Vordergrund stehen, zeichnen sich die anderen Arten durch ihren Blütenschmuck aus. Allen voran der Zottige Ziest (Stachys monnieri 'Hummelo'). Er trägt purpurviolette Blütenkerzen. «Das ist ein Blickfang für farbästhetische Pflanzungen», schwärmt Dieter Gaissmayer. Die gut 40 Zentimeter hohen Stauden gedeihen auf trockenen, sonnigen Plätzen. Als Begleiter sind Diamantgras (Achnatherum) und Federgras (Stipa) zu empfehlen.

Ähnlich wie auch der Echte Ziest (Stachys officinalis)gehört der Zottige Ziest zu den Attraktionen für Wildbienen. Natürlich geht es den Insekten um Pollen und Nektar, aber eine Wildbienenart, die Wollbiene, schätzt den Ziest wegen seiner wolligen Haare, mit denen Hohlräume für die Brut ausgekleidet werden.

Beim Lavendel-Ziest (Stachys lavandulifolia) sind auch die Kelche der dunkelrosa Blüten auffällig behaart. Die Blätter sind schmal - und erinnern an Lavendel, was diesem Ziest seinen Namen gibt. Verwendung findet diese Art mit kriechendem Wuchs vor allem auf schottrigen Böden in der vollen Sonne.

Wer für den Halbschatten einen Ziest sucht, dem empfiehlt Rösler den Purpur-Ziest (Stachys grandiflora 'Superba'). «Die großen Blüten leuchten intensiv.» Der Flor erscheint im Juli und August. Gaissmayer rät zum Purpur-Ziest in naturnahen Pflanzungen am Gehölzrand, in Rabatten und in bunt gestalteten Kübeln.