«Der Chaco ist ein Hotspot des Landnutzungswandels», sagt Matthias Baumann. Der Geograf von der Humboldt-Universität in Berlin hat im Chaco die Auswirkungen der Abholzung auf das Klima untersucht und die Ergebnisse in einer Studie mit Kollegen veröffentlicht. Er geht davon aus, dass im Schnitt etwa alle zwei bis drei Minuten eine Fläche in der Größe eines Fußballfeldes im paraguayischen Chaco gerodet wird.

Aus den gerodeten Bäumen wird die Holzkohle, die in Berlin, Frankfurt oder München die Grills anheizt - und weltweit das Klima.

Asuncion (dpa) - Eine Grillparty in Deutschland: Auf dem Rost brutzeln Steaks, die die Gäste in wenigen Minuten verputzt haben. In den etwa 10 800 Kilometer entfernten Trockenwäldern des Gran Chaco in Paraguay fallen in der gleichen Zeit reihenweise die Bäume. Die Verbindung?

Nach Angaben der Lateinamerikanischen Klima-Plattform gehen 95 Prozent der Emissionen Paraguays heute von der Landwirtschaft und der Umwandlung der Waldbestände aus.

Forscher Baumann plädiert für mehr Zonen, in denen die Abholzung verboten ist. Dass das funktioniere, zeigten Beispiele aus Brasilien. Schutzgebiete andernorts führten aber wohl dazu, dass neue Abholzung in den Chaco «verlegt» werde, sagt Baumann. Um solche Verlegungen zu verhindern, brauche es Naturschutzprojekte, die international koordiniert werden.

Die Wälder des Chacos sind auch deshalb bei der Industrie beliebt, weil der Boden günstig ist. «In der besten Pampa-Gegend kostet ein Hektar Land bis zu 15 000 US-Dollar (12 992 Euro), im Chaco 300 Dollar (260 Euro)», sagt Hernán Giardini von Greenpeace Argentinien.

In dem Nachbarland Paraguays erwiesen sich allerdings auch Schutzzonen nur bedingt erfolgreich. Die Geldstrafen für illegale Rodung seien so gering, dass die Unternehmen sie in Kauf nehmen, sagt Giardini.

In Paraguay - nach Angaben des Auswärtigen Amtes eines der ärmsten Länder Südamerikas - bietet die Holzkohle für die Landbevölkerung eine Erwerbsquelle. Mehr als 200 000 Menschen sind nach Angaben des Holz-Unternehmerverbands FEPAMA in der Holzkohleverarbeitung tätig.

«Die Kohlegewinnung wird zumeist in Schwarzarbeit mit sehr geringen Gehältern verrichtet», sagt Giardini. Für die Soja-Landwirtschaft sei weniger Personal nötig, weshalb sie ansässige Landarbeiter vertreibe. Nicht selten komme es vorher zu gewalttätigen Streits zwischen ihnen und Sicherheitsleuten.

Die Holzkohle landet später auch in Europas Supermärkten. Verbraucher haben Alternativen: etwa Holzkohle aus Resthölzern oder Briketts aus verkokten Resten landwirtschaftlicher Abfälle. Ein neuer Markt entsteht. Dennoch geht Gran-Chaco-Kohle aus bedenklicher Herkunft dem Earthsight-Bericht zufolge auch in Deutschland an Discounter.

Aldi Nord erklärt dazu, dass für ihre Grillkohle verschiedene Zertifikate vorlägen, die eine saubere Herkunft belegten. Zudem plant das Unternehmen nach eigenen Angaben, mit Lieferanten Maßnahmen zu entwickeln, mit denen künftig soziale und ökologische Risiken in der Wertschöpfungskette von Kohleprodukten vermieden werden.

Aldi Süd kündigte nach dem Earthsight-Bericht Untersuchungen zur Herkunft seiner Holzkohle an. In den kommenden Jahren will der Lebensmittelhändler zudem nur Kohleprodukte verkaufen, die als nachhaltig zertifiziert wurden. Umweltschützer betonen aber, dass nicht jedes Siegel vertrauenswürdig sei und Hersteller Grauzonen ausnutzten, um zertifiziert zu werden.

Trotz allem gebe es Möglichkeiten, nachhaltige Forstwirtschaft im Chaco zu betreiben, sagt Giardini von Greenpeace. Dafür seien aber zuerst Studien zur Erholung der Waldflächen nötig. Das sei gerade mit Blick auf die für Holzkohle bevorzugten Bäume der Art «quebracho blanco» wichtig. Denn diese brauchten rund 40 Jahre, um auszuwachsen.