Bonn (dpa/tmn) - Küchenkräuter im Topf aus dem Supermarkt haben eine begrenzte Lebensdauer. Sie sind für den schnellen Gebrauch gedacht - und dafür sind viele Pflanzen in einen kleinen Topf mit wenig Erde gesetzt worden.

Will man Basilikum, Estragon, Kerbel, Salbei und Co. länger kultivieren, muss man die Pflanzen deshalb bald in größere Gefäße umtopfen, rät die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Nach dem Umtopfen brauchen die Kräuter allerdings eine Erntepause von etwa zwölf Wochen. In dieser Zeit müssen sie genügend neue Blattmasse bilden, damit man die Pflanzen auch fortlaufend beernten kann. Die Töpfe müssen im Zimmer auf einem hellen Fensterbrett stehen und immer viel Feuchtigkeit bekommen.