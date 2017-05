Berlin (dpa/tmn) - In der Urlaubszeit sollen die Pflanzen zu Hause gut versorgt sein. Die Stiftung Warentest hat dafür 16 Bewässerungssysteme für Zimmer-, Balkon- und Terrassenpflanzen untersucht. Hier ist das Ergebnis:

Bevor Hobbygärtner ein Bewässerungssystem zu Hause einsetzen, sollten sie sich genügend Zeit zur Installation nehmen. Denn bei Modellen mit einem Wassertank ist es etwa entscheidend, dass der Behälter in der richtigen Höhe - wie in der Beschreibung angegeben - positioniert wird. Darauf macht die Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift «test» (06/2017) aufmerksam.

Insgesamt 16 Bewässerungssysteme für Zimmer-, Balkon- und Terrassenpflanzen haben die Tester untersucht. Alle funktionierten ohne Anschluss an eine Wasserarmatur. Ansonsten unterschieden sie sich aber stark: Einige Modelle gaben die Flüssigkeit über einen Tonkegel ab, andere über eine Granulatschicht, ein Fließgewebe oder über einen Wassersack mit Schlauch. Auch Modelle mit Pumpe und Zeitschaltuhr sowie mit Solarmodul wurden getestet.

Zwei Drittel der untersuchten Produkte schnitten «gut» ab. In der Kategorie automatische Systeme war für Balkon und Terrasse das «Set Blumenkastenbewässerung - Art.-Nr.: 1407» von Gardena der Testsieger (2,1) sowie für Zimmerpflanzen das «Set Urlaubsbewässerung 1266» ebenfalls von Gardena (1,8). In der Kategorie Bewässerungssystem mit kleinem Tank waren die Testsieger für Balkon und Terrasse «Aqua Green Plus - Art. Nr.: 83708080» von Geli (1,6) sowie für Zimmerpflanzen «Bördy XL Water Reserve» von Scheurich (1,6). Die Tester bewerteten drei Bewässerungssysteme mit «mangelhaft». Bei diesen Modellen bestand die Gefahr von Wasserschäden oder Stromschlägen.