Essen (dpa/tmn) - Hortensien können in der Vase länger frisch bleiben, wenn ihr Stiel ein wenig gekürzt wird. So sind sie in der Lage, besser Wasser und Zusätze in der Vase wie Nährstoffe für Schnittblumen aufzunehmen. Darauf weist das Blumenbüro in Essen hin.

Das Wasser sollte so warm wie die Raumluft sein und immer wieder aufgefüllt werden. Die Experten raten, die großen runden Blüten der Hortensien etwa mit Dahlien, Kugeldistel oder Rittersporn zum Strauß zu kombinieren.