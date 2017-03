Berlin (dpa/tmn) - Wie wäre es mit etwas Tropenflair statt neugieriger Nachbarsblicke auf der Terrasse? Dann rät der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) in Berlin, zum Winterende die Prunkwinde (Ipomoea purpurea) im Haus vorziehen.

Die Schlingpflanze aus Mexiko rankt sich so schnell wie kaum eine andere mit üppigem Grün an jedem Pflanzgitter empor. Und sie trägt den ganzen Sommer über zarte weiße, rosafarbene, kräftige violette oder magentafarbene Blüten.

Damit die Samen der Prunkwinde gut keimen, rät der BDG, sie vor der Aussaat 24 Stunden lang in Wasser einzuweichen. Dann immer drei Samenkörner in einen kleinen Topf setzen und von Anfang an einen Stab als Rankhilfe anbieten.

Die Tropenpflanze mag es warm, am besten steht sie bei Zimmertemperatur, bis sie nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freie umziehen darf. Hier klettert sie schnell bis zu drei Meter hoch.

So rasch wie die Prunkwinde ihre Pracht entfaltet, so schnell ist sie leider auch wieder verschwunden. Die üppige Pflanze ist einjährig, muss also jedes Jahr neu ausgesät werden. Auch die Einzelblüten bleiben nur einen Tag lang geöffnet.