Neustadt/Weinstraße (dpa/tmn) - Bis circa Mitte Mai, also bis zu den Eisheiligen, drohen in der Regel in Deutschland noch Nachtfröste. Daher ist es sinnvoll, Gemüsepflanzen erst dann in die Beete und Balkon- und Topfpflanzen in die Kästen zu setzen. Aber wie sieht es mit Kübelpflanzen aus?

Es ist durchaus sinnvoll, die Kübelpflanzen schon früher aus dem Winterquartier zu holen - zumindest zeitweise. So sollte man sie bereits ab März bei frostfreiem Wetter tagsüber ins Freie stellen, um sie an die Witterung zu gewöhnen, rät die Gartenakademie Rheinland-Pfalz.

Wichtig ist aber, dass die Töpfe nicht direkt komplett in der Sonne stehen, wo ihnen Sonnenbrand droht, sondern zunächst vornehmlich an einem schattigen, windgeschützten Platz. Die Gartenexperten raten, anfangs den Pflanzen für etwa eine Stunde pro Tag direkte Sonneneinstrahlung zuzumuten. Dann die Zeitspanne immer weiter ausweiten. Gut ist übrigens die schwächere Morgensonne.