Auch an den Nebenflüssen der Elbe machten einst giftige Abwässer aus Industrie und Privathaushalten den Fischen das Leben schwer. «Anfang der 90er Jahre hat es in der Saale bei Jena noch richtige Schaumkronen gegeben», berichtet der Artenschutzexperte des Thüringer Umweltministeriums, Edgar Reisinger. Inzwischen habe sich die Wasserqualität stark verbessert, so dass in den hiesigen Flüssen wieder Fische leben, die vor der Wiedervereinigung dort als ausgestorben galten. Bitterling, Nase und Schlammpeitzger nennt Reisinger als Beispiele.

Doch zufrieden sind die Fachleute noch lange nicht. So behindern an vielen Nebenflüssen Wehre die Wanderschaft der Fische. An der Saale etwa sei deswegen an eine Wiederansiedlung des Lachses wie in Sachsen derzeit nicht zu denken, betont Reisinger. Bis 2013 seien in Thüringen etwa 100 solcher Querbauwerke an den größeren Flüssen im Elbe-Einzugsgebiet durchgängig gemacht worden - von mehr als 400. «Hier gibt es noch viel zu tun.» Dringend notwendig sei auch die weitere Renaturierung der Bäche und Flüsse. Die Fische bräuchten nicht nur sauberes Wasser, sondern auch naturnahe Uferbereiche mit Buchten und Nebengewässern, etwa um dort zu laichen. Doch an solchen Lebensräumen fehle es oft, weil die Flüsse in der Vergangenheit befestigt und begradigt wurden, beklagt Reisinger.

Dass die Elbe und ihre Nebenflüsse sauberer geworden sind, freut aber nicht nur heimische Fischarten. So ist die Elbe auch reicher an Arten geworden, die gar nicht hierher gehören. Die Chinesische Wollhandkrabbe und die Grobgerippte Körbchenmuschel bereiten derzeit noch keine Probleme.

Die Schwarzmundgrundel jedoch wurde erstmals im September 2016 nachgewiesen und breitet sich rasant aus, berichtet Füllner. Auch die neuseeländische Zwergdeckelschnecke, die Donauassel und die Zebramuschel sind inzwischen Bewohner der Elbe. Ihre Verbreitung erfolgt über die Schifffahrt, vor allem durch das Ballastwasser. Oft haften die sogenannten Neozoen an den Außenwänden von Binnenschiffen.