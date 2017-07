Ko Si Chang (dpa) - Der Strand von Ko Si Chang gehört nun gewiss nicht zu den Traumstränden, für die Thailand so berühmt ist. Aber beliebt ist die Insel doch, gerade bei den Leuten aus Bangkok. Eine Autostunde bis zur Küste, dann noch eine halbe Stunde mit der Fähre, und schon ist man dort.

Doch liegt man einmal im Sand, ist die Hektik der Hauptstadt gefühlt viel weiter weg als anderthalb Stunden. Nur, dass das Vergnügen neuerdings erheblich getrübt wird.

Leider nämlich gehört Ko Si Chang zu den Orten, wo der viele Plastikmüll in den Weltmeeren sehr anschaulich wird. Tag für Tag werden aus dem Golf von Thailand Unmengen an Abfall angeschwemmt: Plastiktüten, Plastikflaschen, Plastikbecher, Plastikdosen, sogar ganze Tische und Stühle. An manchen Wochenenden sind es nach Angaben der Inselverwaltung bis zu 20 Tonnen.

Und auch wenn die Behörden den Strand nun jeden Morgen säubern lassen: Nach ein paar Stunden ist schon der nächste Dreck da. Der Müllkranz ein paar Meter von der Wasserlinie entfernt gehört inzwischen dazu. Muss man mögen, wenn man sich in die Sonne legt. Es schwimmt sich auch nicht so angenehm zwischen den Tüten.

Das «kleine, noch unentdeckte Paradies», wie es im Führer heißt, ist Ko Si Chang jedenfalls nicht mehr. Die Einheimischen wissen das auch. Einer der Müllsammlerinnen unten am Strand fasst die Meinung so zusammen: «Das ist eine große Schande für uns.»

Das Thema könnte auch beim Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer ( G20) an diesem Freitag und Samstag (7./8. Juli) in Hamburg eine Rolle spielen. Es sei ein «vertiefter Dialog zur Verringerung der globalen Meeresvermüllung geplant», heißt es in dem Schwerpunkt-Papier der Bundesregierung zum Gipfel.

Anfang Juni hatten Vertreter von G20-Staaten, Wissenschaftler und Fachexperten auf einer Konferenz in Bremen einen gemeinsamen Aktionsplan gegen Meeresmüll verabschiedet. Die Länder verpflichteten sich darin, den Eintrag von Abfällen aus Flüssen und Abwässern in die Meere deutlich zu verringern. Eine große UN-Meereskonferenz ging Ende Mai dagegen nur mit einer vagen Absichtserklärung zu Ende.