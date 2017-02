Essen (dpa/tmn) - Die Bromelie blüht nur einmal in ihrem Leben - dafür aber drei bis sechs Monate lang. Anschließend bildet die Pflanze Nachwuchs: Neue Triebe gedeihen am Stiel, erläutert das Blumenbüro in Essen.

Wenn der Nachwuchs halb so groß ist wie die Mutter-Pflanze, wird er samt den Wurzeln abgetrennt und in einen neuen Topf gesetzt. Nach einigen Monaten kann auch der Nachwuchs erblühen. Bromelien sind Zimmerpflanzen, können aber nach dem Ende der Spätfröste in Berlin ab Mitte Mai ins Freie umziehen. Dort bleiben sie den Sommer über.