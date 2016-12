Ausgetrickst Ananas: Zur Fruchtbildung mit einem Apfel eintüten

Berlin (dpa/tmn) – Wer im Winter von den sonnigen Tropen träumt, kommt mit der Ananas (Ananas comosus) diesen Träumen vielleicht ein Stück näher. Der Inbegriff der Südfrucht wächst als Zier-Ananas auch im Zimmer und bildet meist sogar kleine Früchte aus.

Nur zum Reifen fehlt dann doch die Sonne. Außerdem sollte man wissen: Besonders eilig hat die Pflanze es nicht, die Zier-Ananas wächst langsam.

Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde in Berlin (BDG) empfiehlt für das tropische Gewächs einen sonnigen, warmen Standort. Die Zimmertemperatur sollte nicht unter 15 Grad fallen. Als Pflanze des Dschungels mag es die Ananas zudem feucht. Sie wird auch gern direkt mit kalkarmem Wasser besprüht.

Will die Ananas nicht blühen, hilft ein kleiner Trick, erläutert der BDG: Einfach die gesamte Pflanze zusammen mit einem reifen Apfel für zwei Wochen in eine Tüte stecken. Das Reifegas des Apfels regt die Blütenbildung an. Ist das der Fall, stirbt die Ananas. Doch keine Sorge: Vorher bildet sie viele Ableger, so genannte Kindel, aus denen sich leicht neue Pflanzen ziehen lassen.