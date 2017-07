Geretsried (dpa/tmn) - Kartons sind teils ausgepackt, Möbel stehen an ihrem angedachten Ort: Und doch ist nach einem Umzug der neue Wohnraum oft lange noch nicht das neue Zuhause. Es fehlt das Nestgefühl.

Tina Schneider-Rading hat sich zuletzt viele Wohnungen angesehen. Sie beschreibt sie für das Buch zum «Best of Interior»-Award des Callwey-Verlags, das im Herbst erscheinen wird. Sie erklärt im Interview, dass man sich nach einer solchen Veränderung erst mal einige Wochen Zeit geben muss, um die Wohnung zu erleben. Und erst dann sollte man auch die Dekoration auspacken.

Wie wird aus dem Chaos und dem neuen Ambiente ein Zuhause?

Tina Schneider-Rading: Natürlich möchte man nach dem Umzugsstress endlich ankommen und sich in seinem komplett eingerichteten neuen Zuhause sofort aufs Sofa fallen lassen. Nur: So einfach ist es leider nicht. Wenn die Möbel stehen und die Alltagsgegenstände schon verräumt sind, würde ich die Deko erst mal weglassen. Man muss zuerst ein Gefühl für die neuen Räume bekommen.

Ich stelle also einfach nur die großen Möbel wie Bett, Tisch und Schrank auf - und dann warte ich ab?

Tina Schneider-Rading: Genau, das Wichtigste zuerst. Erst mal in Ruhe gucken, wo die großen Möbel stehen sollen. Daran kann man auch noch etwas verändern. Und danach ganz langsam den Raum auf sich wirken lassen und sich fragen: Welches meiner Accessoires möchte ich an welcher Stelle stehen haben? Woran erinnere ich mich als Erstes, wenn ich sage «Mir fehlt jetzt etwas»? Dann kommen einem die Stücke in den Sinn, die gerade wirklich wichtig sind. Mit denen kann ich dann dekorieren - alles andere bleibt erst mal in der Kiste.

Wie viel Zeit sollte ich mir dafür geben?

Tina Schneider-Rading: Kommt darauf an, wie viel Zeit man in der Wohnung verbringt. Aber ich würde sagen ein bis vier Wochen.

Wie gehe ich dann vor?

Tina Schneider-Rading: Oft landen Dinge erst mal provisorisch irgendwo - und bleiben auch stehen, obwohl sie dort eigentlich total unpraktisch sind. Das kann okay sein. Aber man sollte sich nicht durch seine Dekorationen beherrschen lassen, sondern lieber schauen: Wo ist das Licht am besten? Wo sitze ich am liebsten? Wenn das Sofa an der großen Wand praktisch ist, muss das ja nicht heißen, dass da der Ausblick am schönsten ist. Dann ist es vielleicht gut, einen Sessel dazuzustellen, den man schnell auch irgendwo anders hinrücken kann.