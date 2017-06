Der Kriminalhauptkommissar ist seit Jahren Berater für Einbruchschutz im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, dessen Zuständigkeit von Neu-Ulm an Bayerns Grenze zu Baden-Württemberg bis ins Allgäu reicht. Rund 200 Haushalte besucht Müller im Jahr in seinem Gebiet - ein Service, den die Polizeibehörden kostenfrei im ganzen Bundesgebiet anbieten.

Ortstermin in einem beschaulichen Dorf nahe Günzburg in Bayern. Das Haus, das der Polizist heute besucht, liegt nahe einer Autobahn - das heißt, es hat eine gute Anbindung, was Einbrecher Studien zufolge schätzen. Schnell hin, noch schneller wieder weg. Die Doppelhaushälfte stammt von 1985. Gut gepflegt von den Besitzern.

Müller fällt sofort die Terrassentür ins Auge - seinen Worten nach ein «super Oldtimer». Das Hartholz sei nicht kaputt zu bekommen, sie schließt noch immer einwandfrei. «Doch wie auch bei einem Auto aus den 80ern ist heute nicht mehr alles auf dem Stand der aktuellen Sicherheitstechnik», urteilt der Fachmann.

Für die Tür heißt das: «99,5 Prozent der Einbrecher wissen, dass es hier eine Rollenverzapfung und keine Pilzkopfverzapfung gibt», erklärt Müller detailreich. Immerhin: Die Besitzer haben bereits ein sogenanntes Doppelflügelschloss auf den Rahmen gesetzt. «Das hält eine Tonne Last aus - gut», so das Fazit des Experten.

Doch der Kriminalhauptkommissar ist nicht nur für den Gebäudeschutz hier. Er will auch deutlich machen, warum die Maßnahmen sinnvoll sind. Fragen wie «Was sollen die denn bei mir holen?» hört er immer wieder. Und ältere Beratungskunden sagen gerne: «Was wollen Diebe denn bei einer alten Frau wie mir?» Aber gestohlen wird überall - laut Studien vornehmlich Schmuck und Bargeld.

Gespräche zu Fragen wie diesen folgt in der Regel ein «Gärungsprozess», wie Müller es nennt. Anfangs hinterfragen seine Kunden seine Hinweise. Und dann hinterfragen sie, warum sie überhaupt Hunderte von Euro investieren sollten, wenn nur ein bisschen Bargeld geklaut werde.

Zum einen, weil die Schaden an der aufgebrochenen Tür und an dem ausgehebelten Fenster ins Geld gehen. Laut einer Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) beträgt der Schaden im Durchschnitt 3250 Euro pro Fall.

Zum anderen hat jeder Einbruch eine psychologische Ebene: Einbrecher verletzen die Intimsphäre. Das Gefühl, ein behütetes Zuhause zu haben, kann verloren gehen. «Fühlte man sich vor dem Einbruch in den eigenen vier Wänden noch sicher, ist dies nach dem Einbruch oft nicht mehr der Fall», sagt Carola Wacker-Meister vom Opferschutzverband Weisser Ring. «15 bis 20 Prozent aller Einbruchsopfer müssen mit langfristigen psychosomatischen Belastungen kämpfen.»

Müller spricht daher oft vom «Sicherheitsgefühl» in seiner Beratung. Dieses Gefühl kann jeder selber stärken - durch Maßnahmen am eigenen Haus. So wie die Besitzer des Hauses in Günzburg. Schon vor Müllers Besuch tauschte das Ehepaar einen kaputten Türgriff im Kellereingang bewusst gegen einen sichereren Beschlag mit Zieh- und Bohrschutz aus. Das Türblatt ist aus Stahl und entsprechend schwer zu halten, nicht zu durchbrechen.