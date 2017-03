Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Bei Autos, Möbeln und in der Mode gibt es jedes Jahr, wenn nicht gar jede Saison etwas völlig Neues zu sehen. Bei Heizungen dauert es länger - auch, weil Hausbesitzer sich nicht ganz so oft neue Geräte kaufen.

Und: «Es gibt nicht mehr so viele Technologie- oder Effizienzsprünge, wenn man praktisch schon das physikalische Limit erreicht hat. Sie sind mit einer modernen Wärmepumpe von 2015 energetisch durchaus in einem Bereich, der vergleichbar ist mit dem von heute», sagt Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie.

Auf der nur alle zwei Jahre stattfindenden ISH (14. bis 18. März), der Weltleitmesse für Badezimmer, Heiz- und Klimatechnik in Frankfurt, werden auch die neuesten Heizungssysteme vorgestellt. Und es zeigt sich: In diesem Jahr liegt der Fokus bei den Heizungsanlagen bei der digitalen und dadurch besseren und kostensparenderen Bedienbarkeit.

«Wir können mit einer digitalen Heizung gegenüber einer analogen Heizung alter Machart 15 Prozent zusätzlich einsparen», erklärt Lücke. «Das passiert zum Beispiel über die Synchronisation von Anwesenheitszeiten des Kunden mit den Laufzeiten der Heizung. Möglich ist auch das Einlesen lokaler Wetterdaten, über die dann die sogenannte Heizkurve optimiert wird.» Zunächst bedeutet das für den Bewohner: Die Bedienung der Heizung wird aufwendiger, als man das etwa in Altbauten noch kennt mit den einfachen Drehgriffen, die an jedem Heizkörper morgens hoch- und abends heruntergedreht werden.

Man gibt nun zum Beispiel Abwesenheitszeiträume ein oder programmiert eine Absenkung der Temperatur nachts, wenn alle unter den warmen Bettdecken liegen. Oder man informiert die Heizung ganz spontan aus der Ferne, dass man nun nach Hause fahren wird. Das heißt: Die neuen Technologien verlangen eine bewusstere Auseinandersetzung mit der Heizung. Es gibt viel mehr Einstellungen.

Aber zugleich bietet sich auch mehr Komfort. Ein Beispiel: Wer sein Smartphone oder Tablet einbindet, kann von der Couch im Erdgeschoss aus, noch während der «Tatort» über den Bildschirm flimmert, die Temperatur in allen Schlafzimmern im Obergeschoss hochdrehen - mit einem Handstreich. Dann ist es auch warm, wenn man ins Bett will.

Dafür gibt es schon verschiedene Lösungen. Doch auch auf der ISH wird einiges neu präsentiert, darunter in Teilen schon selbst denkende Lösungen: Die Anwesenheitserkennung des Heizungsreglers Bosch EasyControl von Junkers Bosch zum Beispiel berechnet mit Hilfe von GPS-Daten des Smartphones die Entfernung des Bewohners zum Haus und wie lange er nach Hause braucht. Darauf abgestimmt wird die Heizung mit Hilfe von schlauen Thermostaten rechtzeitig hochgedreht. Aber der Regler erinnert sich auch an regelmäßige Unterbrechungen auf dem Heimweg, etwa am Fitnessstudio, und bedenkt das bei der rechtzeitigen Heizungserwärmung.

Vaillant stellt eine Plattform namens iFTTT vor, die auch Heizgeräte ins Smart Home einbindet. Die Kommunikation erfolgt nach dem Prinzip «wenn dies, dann das», erläutert der Hersteller. Die Aktivität einer Anwendung löse bei einer anderen eine Reaktion aus: Öffnet man ein verkabeltes Fenster, geht die schlaue Heizung automatisch aus. Nähert sich das vernetzte Auto dem Haus, erhöht sich die Raumtemperatur.

So manches Unternehmen bastelt derzeit an noch mehr Kommunikation mit dem Wärmelieferanten im Haus: So stellt der Anbieter Wodtke auf der ISH Karl vor, einen Prototypen zur virtuellen Sprachsteuerung eines vernetzbaren Pelletofens. Karl begrüßt den Nutzer mit einem herzlichen «Grüß Gott», reagiert auf Kommandos wie: «Karl, mir ist zu kalt», gibt Tipps zur Bedienung und fragt seinen Besitzer nach dem Wohlbefinden. Das System kann ohne Internetanbindung betrieben werden. Die Markteinführung ist für das Jahr 2019 geplant.

Solche technischen Lösungen haben im Grunde zwei Ziele: Die Menschen sollen bewusster heizen, um Energie und Kosten zu sparen. Aber sie können auch ihren persönlichen Komfort steigern, indem sie nie mehr in kalte Räumen kommen. Zukunftsmusik ist das nicht mehr. «Die digitale Heizung ist jetzt Realität und wird flächendeckend angeboten von den Herstellern», betont Lücke vom Heizungsindustrieverband.

Wobei Stefan Seitz, Leiter Brandmanagement der ISH, sich noch skeptisch zeigt, wie gut sich die Digitalisierung in den Eigenheimen durchsetzen wird: Das sei vor allem etwas für die dem Smartphone zugeneigten jüngeren Generationen. «Ob die, die keine Digital Natives sind, das auch nutzen werden, muss man sehen.»

Neu auf der ISH ist ein anderes Thema der Digitalisierung: der Kontakt von Heizung und Installateur. Dieser kann die erhobenen Daten auch nutzen und die Funktionstüchtigkeit der Heizungsanlage am Monitor in seinem Betrieb prüfen. Der Fachmann kann bei Bedarf die Heizung aus der Ferne optimieren und manche Störung beheben. Lücke spricht dabei von Kosten- und Sicherheitsvorteilen. Will man den Experten mal wechseln, sei das aber «selbstverständlich kein Problem, und die Daten können auch verbindlich gelöscht werden».

Service:

Die Messe ISH, Leistungsschau der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche, findet vom 14. bis 18. März 2015 in Frankfurt/Main statt. Publikumstag ist der 18. März von 9.00 bis 17.00 Uhr. In der übrigen Zeit haben nur Fachbesucher Zugang. Die Messe findet nur alle zwei Jahre statt.