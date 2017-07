Köln (dpa/tmn) - Nasse Flecken an Decken und Wänden, Pfützen auf dem Fußboden - sind Rohre oder Armaturen undicht, sucht sich das Wasser seinen Weg im Haus. Das Leck zu finden, kann schwierig werden. Denn oft sind die Spuren nicht dort, wo der Schaden entstanden ist.

Tropft einfach nur der Wasserhahn, ist die Sache klar. «Ursachen sind entweder eine schadhafte Kartusche oder undichte Drehventile», erklärt Michael Pommer, Trainer an der DIY Academy in Köln. Für einen geschickten Heimwerker dürfte es kein Problem sein, die Dichtungen auszutauschen oder einen neuen Hahn einzubauen. Er muss auch keine Sorge haben, dass tieferliegende Schäden zurückbleiben. Tropft der Hahn nicht mehr, ist das Problem in der Regel gelöst.

Anders ist das bei versteckten Rohrbrüchen. Stehen Bad oder Küche plötzlich unter Wasser, muss die Ursache nicht dort zu finden sein. Die defekte Stelle in der Rohrleitung kann überall im Haus sein. Von der eigenständigen Reparatur solch unklarer Rohrbrüche oder Verstopfungen rät der Heimwerker-Experte ab. «Die Suche nach dem Leck und seine Beseitigung sind mit einem so großen Aufwand verbunden, dass Heimwerker damit überfordert sind», betont Pommer.

«Am leichtesten sind Schäden an der Trinkwasserleitung zu erkennen», erklärt Andreas Braun vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Man hört Fließgeräusche, und das austretende Wasser ist hell und klar.» Um hier die defekte Stelle zu finden, muss der Installateur das Rohrsystem freilegen und inspizieren. Das macht er möglichst an einer leicht zugänglichen Stelle, etwa unter der Badewanne oder am Sockel im Bad, um wenig Schäden anzurichten. «Findet er dort nichts, muss er weiter aufmachen. Es ist schwierig, Rohrleitungen hinter Fliesen und Estrich zu checken», sagt Braun.

Große Rätsel können Schäden durch gebrauchtes Wasser aufgeben. Sie zeigen sich meist nicht unmittelbar. «Hier ist es wichtig, dass die Bewohner beobachten, ob sich in ihrem Umfeld etwas verändert hat», betont Braun. Tritt das Wasser auch nach längerer Abwesenheit aus? Ist es schmutzig und riecht? Gibt es Flecken, wenn es geregnet hat?

Aus solchen Informationen schlussfolgern Fachleute, woher der Schaden kommt. Entsteht etwa ein nasser Fleck an der Zimmerdecke, nachdem Gäste abgereist sind, erkennen erfahrene Installateure einen möglichen Zusammenhang mit einer defekten Abwasserleitung. «Es können Schäden im oberen Gäste-Badezimmer sein, das seit längerer Zeit wieder einmal benutzt wurde», sagt Braun.