Klosterfelde (dpa) - Sylvia Dreyer ist glücklich in ihren eigenen vier Wänden. Zwar hat sie nur 17 Quadratmeter und eine Hochebene zum Schlafen. Doch mehr will die 56-jährige Singlefrau auch nicht.

«Ich bin leidenschaftliche Camperin und habe jetzt das, was ich immer wollte: Ein Leben in einfachen Verhältnissen mitten in der Natur und ohne zusätzliche Betriebskosten», sagt sie. Das genießt die gelernte Finanzbuchhalterin nun in ihrem 38 000 Euro teuren hölzernen «Tiny-House» auf einem kleinen Campingplatz bei Klosterfelde in Brandenburg.

Im Internet hatte die gebürtige Hamburgerin die Mini-Häuser entdeckt. Die «Tiny-House»-Bewegung kommt aus den USA und findet in Deutschland bisher vor allem in Großstädten Anhänger. Der Name bedeutet «winzige Häuser». Sie kosten zwischen 20 000 und 140 000 Euro, von Massivbauweise über den Holzrahmenbau bis hin zu Blockhäusern ist alles möglich.

In Berlin stehen neun Mini-Häuser auf dem Gelände des Bauhaus-Archivs, bewohnt von knapp zwei Dutzend Enthusiasten. «Wir sind keine Ausstellung, sondern demonstrieren, dass so ein Leben funktioniert», sagt Architekt Van Bo Le-Mentzel. Angesichts der nicht funktionierenden Mietpreisbremse und knappen Wohnraums müsse die Gesellschaft kreativ reagieren.

«Die meisten Hürden gibt es im Kopf», meint Le-Mentzel. «Viele können sich nicht vorstellen, auf so kleinem Wohnraum zufrieden zu leben.» Auch rechtlich kann es Probleme geben, wenn man Tiny-Häuser ohne Baugenehmigung aufstellen möchte, wo es einem gerade gefällt. «Tiny-House ist eine Bewegung, die sich nicht an der Gesetzeslage, sondern daran orientiert, was die Gesellschaft braucht», sagt der Architekt. Beispiele, in denen Mitstreiter Mini-Häuser auf eigenen Grundstücken aufstellten, kennt er aus ganz Deutschland.

Syliva Dreyer wollte nicht in der Großstadt bleiben. «Ich hatte einen Vollzeit-Job und arbeitete nur, um mir meine Eigentumswohnung leisten zu können», erzählt sie. Die hat sie inzwischen verkauft, sich statt dessen ihr Lärchenholz-Mini-Haus nach Maß von einer Berliner Firma bauen lassen und eine 200 Quadratmeter große Parzelle auf dem Campingplatz am Lottschesee bei Klosterfelde erworben.

Platz-Betreiberin Margitta Bayer will hier «eine autark lebende Gemeinschaft im Einklang mit der Natur aufbauen», wie sie erzählt. Zum Konzept der 62-Jährigen gehört nicht nur das Wohnen auf engstem Raum, sondern auch ein ressourcenschonendes Leben. Eine Gemeinschaftsküche zum Beispiel - und eine Kompostiertoilette, die ohne Wasser auskommt.