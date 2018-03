Für mehr Privatsphäre ist ein Sichtschutz von Vorteil. «Hohe Stauden machen den Balkon von außen weniger einsehbar. So kann man sich wunderbar einigeln», sagt Staffler, der aus Stuttgart stammt. Neben Bambus und anderen Gräsern bieten sich dafür auch Säulenobst und Feuerbohnen an: Sie blühen nicht nur schön, sondern lassen sich auch noch beernten.

Auf den Möbeln muss man vor allem sehr bequem sitzen können. «Bei Sofas ist ein leicht schräger Winkel der Rückenlehne angenehm», erklärt Semling. Gegen rutschende Polster helfen untergenähte Klettbänder. Für eine gemütliche Atmosphäre an lauen Abenden sorgen Kerzen in Gläsern, Lichterketten und Stehlampen.

«Kugelgrills sind relativ leicht und schnell wieder weggeräumt», erklärt Schacht. «Bei wenig Platz bieten sich Grills in Balkonkastenform an, die an der Brüstung befestigt werden. In den Balkonkästen nebenan können Grillkräuter wie Salbei, Rosmarin oder Thymian wachsen.» Zum Sitzen bieten sich nicht nur Stühle an. «Getränkekisten lassen sich mit Auflagen oder Kissen schnell in Hocker verwandeln», so die Balkon-Expertin.

ALS MINI-GARTEN: Hier lässt sich beinahe alles anbauen, was auch im Gemüsebeet gedeiht. Es gibt inzwischen auch viele extra kompaktwachsende Sorten für den Balkon. Damit die Pflanzen ausreichend Licht bekommen, empfiehlt Schacht, diese nach Größe zu staffeln. Kleine Töpfe kommen auf einem Beistelltisch oder einer Etagere besser zur Geltung - und werden nicht zur Stolperfalle. Bei wenig Platz kann es sich lohnen, in die Vertikale zu gehen, zum Beispiel mit Blumenampeln, Pflanztaschen für Kräuter oder Rankgittern für Feuerbohnen. Prinzipiell rät Schacht jedoch zu wenigen, dafür aber größeren Gefäßen: «Die Pflanzen gedeihen besser, wenn sie mehr Erde haben. Außerdem muss man sie nicht so häufig gießen.»

Literatur:

