Berlin (dpa/tmn) - Es ist einige Zeit vergangen, die erste Aufregung hat sich gelegt. Und doch bleibt die Unsicherheit. Nach einem verheerenden Hochhausbrand mit Dutzenden Toten in London im vergangenen Sommer steht die Frage im Raum: Wie gefährlich sind Fassadenverkleidungen?

Denn das Feuer - ausgelöst durch einen defekten Kühlschrank - konnte sich über die entflammbare Fassadenverkleidung schnell ausbreiten. Gerade Wärmedämmungen mit Polystyrol sind nach diesem Brand in die Kritik geraten. In der Folge des Brandes in London wurde zum Beispiel in Wuppertal ein Hochhaus zwangsgeräumt, weil Mängel beim Brandschutz entdeckt wurden. Was ist dran? Trifft das auch mein Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhaus? Und was kann ich tun? Wichtige Fragen und Antworten für Besitzer und künftige Bauherren:

Was ist Polystyrol?

Polystyrol ist ein Kunststoff aus der giftigen Flüssigkeit Styrol. In einer chemischen Reaktion schließen sich Einzelmoleküle zu langen Ketten zusammen - es entsteht festes Polystyrol. Wird dieses durch Treibmittel und heißes Wasser oder Dampf aufgeschäumt, spricht man von Expandiertem Polystyrol (EPS) - auch unter dem Markennamen Styropor bekannt. Laut dem Industrieverband Hartschaum hat es unter den Dämmstoffen einen Marktanteil von 32 Prozent hinter Mineralwolle mit 54 Prozent. In Wärmedämm-Verbundsystemen für die Außenwand werde in mehr als 80 Prozent der Fälle Styropor eingesetzt.

Warum wird Polystyrol so gerne als Dämmung gewählt?

Es sei leicht zu verarbeiten, dauerbeständig und habe ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis, erklärt der Industrieverband Hartschaum auf seiner Internetseite. Ein oft kritisierter Nachteil ist die Brennbarkeit. Das gilt auch für mit Schutzmitteln versetzten Hartschaum, wie er in Deutschland verwendet wird. Die Branche bezeichnet daher Styropor als «schwer entflammbar». Trotzdem: Laut dem Bundesbauministerium ist Polystyrol in Deutschland im Hausbau für Gebäude bis maximal 22 Meter Höhe erlaubt.

Wie gefährlich ist dann eine solche Wärmedämmung?

«Wo mit brennbaren Materialien gebaut wird, ist per se die Gefahr höher. Aber das heißt nicht, dass das Gebäude dann brandgefährlich ist», stellt Peter Bachmeier klar. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Vorbeugender Brandschutz des Deutschen Feuerwehrverbandes und leitender Branddirektor Münchens. «Die Frage ist, was ist vertretbar? Und für mich ist das der Fall, wenn das Material nach Zulassung verbaut wurde.»

So schreibt auch der Indrustrieverband Hartschaum: Fachgerecht verarbeitete und den Zulassungen entsprechende Wärmedämm-Verbundsysteme mit Expandiertem Polystyrol seien brandschutztechnisch sicher. Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hält das Brandrisiko von gedämmten Gebäuden für «kalkulierbar gering», wenn die Brandschutzvorgaben der Landesbauordnungen eingehalten werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Putz richtig auf die Dämmung gelegt wurde. Feuerwehrmann Bachmeier wie auch der Industrieverband raten hier zu einer Fachfirma. Außerdem sollte der Putz immer wieder kontrolliert und gegebenenfalls repariert werden.