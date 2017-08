Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Leuchten im Treppenhaus geben am besten indirektes Licht. Sie sollten zum Beispiel in Richtung Wand strahlen, rät die Brancheninitiative Licht.de in Frankfurt.

Dieses Licht blendet nicht beim Treppensteigen. Für Orientierung sorgen etwa sogenannte Steplights, die an der Wand in Fußhöhe oder in den Setzstufen installiert sind. Oder Handläufe, die indirektes Licht nach unten strahlen.

Da den Angaben zufolge die meisten Unfälle am Anfang und Ende der Treppen passieren, sollten gerade diese Stellen sowie Zwischenpodeste auch im Dunkeln gut sichtbar sein. Das schaffen zum Beispiel LEDs im Stufenprofil.