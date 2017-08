Dafür bietet sich schon die allererste Zeit nach dem Umzug an, wenn noch nicht alle Kisten ausgepackt sind. Bonneau rät, die neuen Nachbarn keinesfalls in ein fertig eingerichtetes Haus einzuladen. «Damit macht man sich nackig. Die Leute schauen sich um und wissen sofort sehr viel über einen», sagt sie.

Viel einfacher ist der Zuzug in ein Neubaugebiet, wo alle neu sind. Es gibt noch keine gewachsenen Beziehungen. Der Status ist nicht so wichtig, weil alle in einer ähnlichen Situation sind: Sie können sich das Haus leisten, haben aber einen Kredit aufnehmen müssen. «Zudem handelt es sich meist um eine recht homogene Gemeinschaft mit gemeinsamen Interessen», sagt Bonneau. In einem Neubaugebiet wohnen oft junge Familien. Hier bietet sich als Einstieg in eine gute Nachbarschaft ein gemeinsames kleines Straßenfest an.

Doch was tun, wenn sich trotz aller Bemühungen kein gutes Verhältnis mit den Nachbarn einstellen will, der andere einem Vorschriften machen und seine vermeintlichen Rechte durchsetzen will?

«Ein solcher Nachbar kann sehr anstrengend sein», sagt Bonneau. Aber wie bei allen Konflikten gelte: erst einmal durchatmen, anstatt sich zu empören. Dann die Sache möglichst bald ansprechen. Und wenn dies auch nichts nützt, hilft nur eines: dem Nachbarn aus dem Weg gehen.