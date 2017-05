Köln (dpa/tmn) - Grau ist das neue Weiß. An den Wänden in Wohnung und Haus gilt die Farbe als Trend. Doch alleine sollte die oft eher düstere, unscheinbare Farbe nicht bleiben. Die Heimwerkerschule DIY Academy in Köln rät zu folgenden Farbkombinationen in Zimmern mit grauen Wänden:

- DUNKELGRAU: Wände in dieser dunklen Farbvariante machen sich gut zu hellen Möbeln sowie zu Stücken mit Glas und Metall. Für etwas Wärme und Gemütlichkeit sollte man dazu Stücke aus Holz sowie zum Beispiel honigfarbenem Leder einplanen. Und gute Kontrastfarbe für Accessoires wie Kissen sind Gelb oder Rot.

- MITTELGRAU: Dieser Farbbereich braucht Farbe. Die Experten raten zu Violett, Dunkelgrün oder Altrosa als Kombinationspartner. Möbel und Wohnaccessoires in Natur-Tönen sowie mit Holz oder Keramik sorgen für Behaglichkeit. Auch Weiß mache sich gut: Weiße Möbel strahlen vor hellgrauen Wänden.

- HELLGRAU: Dieser Farbton ist selbst der Begleiter, denn er vermittelt Ruhe zu gewagteren Farbakzenten. Und die Kombination mit Schwarz und Weiß zu Hellgrau erzeuge eine harmonische und sehr elegante sowie raffinierte Wirkung, erklären die DIY-Experten.