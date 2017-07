Köln (dpa/tmn) - Eine Bohrmaschine müssen Heimwerker immer senkrecht ansetzen. Sie starten den Motor, suchen dann am besten Halt im Material, und erst danach üben sie Druck aus. Dazu raten die Experten der Heimwerkerschule DIY Academy in Köln.

Am besten geht das, wenn Heimwerker die Maschine auf Brusthöhe halten. So können sie ihre Körperkraft am besten auf das Gerät übertragen. Die Position unterstützt dabei, den Bohrer gerade in die Wand zu führen.

Wenn die gewünschte Lochtiefe erreicht ist, den Bohrer am besten bei noch laufendem Motor herausziehen. Sonst kann er sich in der Wand verkanten.