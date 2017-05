Hamburg (dpa/tmn) - Manche Haustiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen nagen gerne Kabel an. Ein Tipp, um dies zu vermeiden: Leitungen am Boden zum Beispiel in einem Kabelkanal oder einem Leerrohr verlegen.

Doch wie bekommt man Kabel, an deren Enden Gerät und Stecker hängen, in das Rohr? Indem man es einfach vorsichtig mit einem Messer längst aufschlitzt, erklärt die Aktion Das Sichere Haus in Hamburg. Dann das Kabel hineindrücken. Das Leerrohr zieht sich so stark in seine runde Form zurück, dass der Schlitz kaum später noch auffällt.