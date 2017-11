Bad Honnef (dpa/tmn) - So bleibt das Möbelrücken ohne Folgen: Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeinen schützen das Parkett vor Kratzern. Mieter sollten die Gleiter allerdings regelmäßig kontrollieren und rechtzeitig austauschen, bevor der Boden beschädigt werden kann.

Auch Pads aus Teflon oder Kunststoff eignen sich zum Schutz des Bodens. Hausbesitzer finden die passenden Gleiter zum Beispiel im Baumarkt. Wer nicht schrauben und hämmern will, kann dort fertige Klebegleiter bekommen. Diese halten allerdings nicht so lange, erklärt der Verband der Deutschen Parkettindustrie in Bad Honnef. Wird das Möbelstück oft verrückt, empfiehlt der Verband Nagel- oder Schraubgleiter. Für Rundrohrstühle eignen sich Stopfen, die in das Rohr gedrückt werden. Bei einem Schaukelstuhl kann ein Filzband aufgeklebt werden.