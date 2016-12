Jüdische Küche Zucchinistrudel selbst gemacht

Zutaten für 8 bis 10 Personen:

1 Kilogramm Mehl

5 Eier

300 Milliliter Wasser

120 Milliliter Sonnenblumenöl

1 Teelöffel Salz

Zubereitung

In der Rührschüssel einer Küchenmaschine das Mehl, 300 Milliliter Wasser, Eier und Öl mit dem Flachrührer vermischen, dann Salz hinzufügen. Die Geschwindigkeit steigern und kräftig rühren: Der Teig soll sich erhitzen und am Schüsselrand kleben bleiben. Die Teigkugel in eine Schüssel legen, mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens eine Stunde im Kühlschrank aufbewahren.

Ein sauberes Geschirrtuch auf der Arbeitsfläche ausbreiten. Die Teigkugel darauflegen. Den Teig mit einem Nudelholz 1,5 Millimeter dick ausrollen und ihn dabei so weit wie möglich dehnen. Die Teigecken mit Gewichten beschweren, damit sich der sehr elastische Teig nicht wieder zusammenzieht. Den ausgerollten Teig mit der Füllung ihrer Wahl belegen.

1 Portion herzhafter Strudelteig

2 Zucchini

1 Knoblauchzehe

20 Gramm glatte Petersilienblätter

200 Gramm Ziegenfrischkäse

75 Gramm cremiger Quark

100 Milliliter Vollmilch

10 Gramm ganze Kreuzkümmelsamen

2 Eier

20 Gramm Mehl

Salz

Pfeffer

75 Gramm Cracker

25 Gramm Erdnussflocken

50 Gramm geriebener Parmesan

50 Gramm streichfähige Butter

Zubereitung

Die Zucchini waschen und die Enden abschneiden. Die Zucchini mit einem Gemüseschäler der Länge nach in dünne Streifen schneiden. Die Knoblauchzehe schälen und mit einer Knoblauchpresse zerdrücken. Die Petersilienblättchen waschen und fein hacken. Den Backofen auf 160 °C vorheizen. Die Zucchinistreifen 30 Sekunden in einen Topf mit kochendem Salzwasser tauchen. In ein Sieb geben und kalt abschrecken. Auf einer Lage Küchenpapier trocknen lassen.

In einer Schüssel den Ziegenfrischkäse und den Quark mit einer Gabel vermischen. Mit der Milch glatt rühren. Knoblauch, Petersilie und Kreuzkümmelsamen zufügen, dann die Eier nacheinander einarbeiten. Das Mehl untermengen. Salzen und pfeffern. Die Zucchinistreifen hineingeben und untermischen. Cracker, Erdnussflocken, Parmesan und Butter in den Mixer geben und zerkleinern. Die Ziegenkäse-Zucchini-Masse auf den Strudelteig geben und das Ganze einrollen. Die Oberseite des Zucchini-Strudels mit dem Mix aus Crackern, Erdnussflocken, Parmesan und Butter bestreichen. Den Strudel bei 160 °C 1 Stunde im Backofen backen.

Literatur:

«Meine jüdische Küche»

Rezepte für Hummus, Bagels, Cheesecakes & Co.

Autorin: Florence Kahn

Verlag: h.f.ullmann-Verlag

Preis: 12,99 Euro

ISBN 978-3848009749