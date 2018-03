Nicht jeder Patient fühlt sich gut über die Risiken aufgeklärt. Was Verbraucherschützer und ein Fachmann sagen.

Düsseldorf. Auch wenn es die Basis für modernen Zahnersatz ist – wohl niemand stellt sich gern vor, was da mit einem passiert, wenn man ein Zahnimplantat gesetzt bekommt. Ein sieben bis 13 Millimeter langer schraubenförmiger Implantatkörper wird in den Kiefer eingepflanzt. In diesen wird das Aufbauteil eingeschraubt, auf dem schließlich die Krone befestigt wird.

So groß die zahnärztliche Kunst ist – es gibt auch Kritik. So hat die Verbraucherzentrale NRW eine Online-Befragung in Auftrag gegeben. Im Dezember 2017 wurden 600 gesetzlich Versicherte befragt, denen in den vergangenen zwölf Monaten vor der Umfrage ein Implantat oder mehrere eingesetzt wurden oder die sich zur Zeit der Befragung in einer Behandlung befanden. Einige Ergebnisse: Etwa jedem dritten Implantat-Patienten war unbekannt, dass persönliche Risikofaktoren wie Rauchen, Parodontitis oder schlechte Mundhygiene gegen den Einsatz von Implantaten sprechen können. Fast jeder siebte Träger sagt, dass er vor Behandlungsbeginn nicht über die Risiken informiert wurde, die mit dem Einsetzen des Implantats verbunden sein können.

Wir haben die Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich (DGI) mit den Ergebnissen der Befragung konfrontiert. Professor Germán Gómez-Román von der Universität Tübingen, Pressesprecher der DGI, sagt zum Thema Patientenaufklärung: „Zahnärzte, die unvollständig aufklären, verstoßen gegen das Patientenrechtegesetz. Die DGI hat diesbezüglich auch ganz klare Empfehlungen für ihre Mitglieder.“ Aufgeklärt werden müsse mindestens 24 Stunden vor der Behandlung und über mindestens 8 Punkte: über die Diagnose, die Therapie und deren Alternativen, über die Kosten der Behandlung einschließlich des Eigenanteils, über Risiken der Behandlung, über die Kosten der Nachsorge und auch über die Kosten im Falle von Komplikationen. Zur Anamnese gehöre auch die Erhebung möglicher Risikofaktoren, die ein Patient trägt. Diese sprächen zwar nicht zwingend gegen eine Implantation. Sie müssten allerdings bei der individuellen Entscheidung und bei der Nachsorge berücksichtigt werden. Gomez-Román rät: „Die Aufklärungspunkte sollten schriftlich dokumentiert und von Arzt und Patient unterschrieben werden.“

Braucht es einen Experten? Und welche Alternativen gibt es?

Wie kann sich ein Patient über Risiken informieren? Der Experte verweist darauf, dass die DGI ihren Mitgliedern eine Patientenbroschüre zur Verfügung stellt, die umfassend über Implantate und deren Risiken informiert. Auch auf der Internetseite der DGI (s. Infobox) fänden sich Patienteninformationen.