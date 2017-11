Die Liste seiner Erkrankungen ist lang: Weil sein Darm nicht richtig arbeitet, hat er eine Magensonde. Er bekommt Tag und Nacht Sauerstoff, seit im Kleinkindalter ein Virus seine Lunge schwer geschädigt hat. Was ihn aber am meisten einschränkt, ist eine Bewegungsstörung, die ihn immer wieder unkontrolliert verkrampfen lässt. Er kann nicht laufen, nicht sprechen und seinen Kopf nicht selbst halten. Leonid, sagt seine Mutter, ist ein Vollzeitjob. Mehr noch: Rund um die Uhr, das heißt auch nachts, muss er versorgt und betreut werden.

Hospiz - das klingt nach Tod. «Ein fatales Missverständnis», sagt Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Anders als Erwachsenenhospize sind Kinderhospize nur selten Sterbeort; sie sind Orte des Lebens. «Sie sind in erster Linie dazu da, die Familien von sehr kranken Kindern zu entlasten.» Kinder mit genetischen Defekten, mit schweren Muskel- oder Krebserkrankungen kann man in der Regel nicht so einfach in andere Hände geben, wenn die Eltern ein bisschen Zeit für sich brauchen.

Es ist aber nicht die Pflege des Kindes, die die Mutter manchmal zermürbt. Leonid hat den höchsten Pflegegrad. Er hat Anspruch auf Pflegekräfte, die sich Tag und Nacht im Haus der Lauriens um den Jungen kümmern - jedenfalls theoretisch. «Praktisch fällt jede Woche irgendwer aus.» Die Pflegedienste sind chronisch unterbesetzt. «Das ist es, was uns manchmal fertig macht: diese Unzuverlässigkeit, dieses Nie-genau-Wissen, ob jemand kommt oder nicht.»

Ein Kinderhospiz kann in solchen Fällen die rettende Tankstelle sein. Es ist ein friedlicher, freundlicher Ort, eine Oase in einer Welt, in der sonst wenig Platz ist für Kinder wie Leonid. Nicht umsonst sprechen viele der «Gäste», wie die Kinder und ihre Familien hier genannt werden, von der Welt «da draußen» und einem «hier drinnen», sagt Claudia Artl, die im Sonnenhof als Heilerziehungspflegerin arbeitet.

Seit zehn Jahren gestaltet Artl gemeinsam mit den Kindern die Tage im Hospiz. Mit Gästen, die noch sehr mobil sind, macht sie Ausflüge, geht in den Zoo, in den Wald oder das hauseigene Schwimmbad. Mit manchen fährt sie sogar in den Urlaub. Kindern wie Leonid liest sie etwas vor oder lädt sie in den Snoozelraum ein, in dem ein großes körperwarmes Wasserbett unter Lichtinstallationen steht.

Wie aber geht man damit um, dass liebgewonnene Gäste eines Tages sterben? Artl hilft, dass sie das von Anfang an weiß. Der Kampf, der in den Krankenhäusern noch geführt wird, das Leid, das Hoffen, das Bangen - es ist vorbei, wenn die Kinder ins Hospiz kommen. «Ich darf diesen Weg gemeinsam mit den Kindern gehen, das ist etwas sehr Kostbares.»

Wie lang dieser Weg ist, weiß in der Regel niemand. Auf Prognosen gibt man im Sonnenhof schon lange nichts mehr. «Wissen Sie, wie oft die Krankenhaus-Ärzte uns Leonid zum Sterben mit nach Hause gegeben haben?» Konstanze Laurien winkt ab. «Es ist eben so: Der Leonid stirbt nicht. Der kämpft sich immer wieder zurück. Mein Kind ist unglaublich stark.»