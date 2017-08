Berlin (dpa) - Pferdefleisch in der Lasagne, Mäusekot im Brotteig, Darmkeime an Sprossen: die Liste der Lebensmittelskandale liest sich schauerlich. Wo Verunreinigungen bekanntwerden - wie aktuell das Insektengift Fipronil in Eiern - ist die Aufregung groß.

Manche Schreckensmeldung sorgt für drastische Reaktionen: Verbraucher lassen sich von Ärzten untersuchen, Hersteller und Händler vernichten riesige Mengen belasteter Lebensmittel. Und Kontrolleure in Gruppen mit militärisch klingenden Namen suchen Fehler in immer unübersichtlicheren, globalen Produktionsketten.

Lebensmittelspezialisten treten heute als «Task Forces» in Erscheinung, nicht mehr als Individualexperten mit sperrigen Namen wie «Ökotrophologe». «Task Force», das klingt nach Sturmhauben und nächtlichen Hubschraubereinsätzen, nach einer Art SEK der Lebensmittelsicherheit. Tatsächlich fahren Lebensmittelkontrolleure in der Regel mit dem Auto und melden sich vor dem Besuch meist an.

Die martialische Namensgebung passt in eine Zeit, in der schon kleinste Verunreinigungen ein weltweites Echo hervorrufen: In einem Land, wo sich der Wert einer Suppe noch vor Jahren an der Größe der Fettaugen bemaß, sorgen heute selbst kleinste private Laster für öffentliche Ächtung. Wer keinen Sport treibt, raucht, trinkt oder sich schlecht ernährt, hat in der Selbstoptimierungsgesellschaft mit ihren Schritt- und Kalorienzähler-Apps einen schlechten Leumund.

Dahinter steht ein Kulturwandel: verunreinigte Lebensmittel sind umso skandalöser, je höher die Hygienestandards einer Gesellschaft liegen und je mehr die Frage der Ernährung und des Lebenswandels vom Privatthema zum öffentlichen Statusnachweis wird: Du bist, was Du isst. Das wusste schon der Philosoph Ludwig Feuerbach (1804-1872).

Die erste bundesweite «Task Force» gab es 2011. Die Expertengruppe mit Sitz im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) sollte den Ehec-Skandal entschärfen: Gefahren erkennen und beheben, die Öffentlichkeit informieren, Falsches von Fakten trennen. Damals zählte das Robert Koch-Institut 3842 Erkrankungsfälle und 53 Tote - ausgelöst durch mit Darmkeimen belastete Sprossen. Auch in den Ländern gibt es seit einigen Jahren «Task Forces», die Prävention betreiben und im Ernstfall dafür sorgen sollen, dass kein Problemfeld übersehen wird.

Beim aktuellen Fipronil-Skandal wiegt mit Blick auf die öffentliche Aufmerksamkeit besonders schwer, dass mit dem Ei eine Art nationales Kulturgut betroffen ist: In seiner Zubereitung als Frühstücksei ist es so deutsch wie Tennissocken in Sandalen, das Bundeskleingartengesetz oder die Nationalhymne.

Das belegt auch der Blick in den Kanon der jüngeren Kulturgeschichte. In Thomas Manns «Buddenbrooks» stärkt sich Kaufmannstochter Tony morgens mit einem heißen Ei, während ihr Ehemann - nach englischer Sitte - halbgares Kotelett und Rotwein frühstückt. Bei Loriots Knollennasen wiederum wird die Diskussion zwischen zwei Eheleuten über den optimalen Härtegrad des Eis zum Sinnbild aller Schwächen der bürgerlichen Ehe.