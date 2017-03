München (dpa) - Fruchtfleisch ist das neue Fleisch, behauptet unter anderem das Magazin «Glamour» (April). Es gebe 2017 einen Jackfrucht-Hype.

Die asiatische Frucht erinnert unreif von der faserigen Konsistenz her viele an Hähnchenbrust und vom Geschmack her manchen auch an Zucchini. Sie wird zum Beispiel für Currys verwendet. «Kochen, Braten, Dünsten, Grillen - mit der Baby-Jackfrucht und der richtigen Würzung ist fast alles möglich: Gulasch-Gerichte, Frikadellen oder als Pulled-Jackfruit in einem Burger», schreibt «Glamour». Im reifen Zustand schmeckt die Frucht süß - «wie ein Mix aus Ananas, Mango und Banane» - und ist dann für Obstsalat und als Dessert geeignet.