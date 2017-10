Michael Grube, Chefarzt für Psychiatrie am Klinikum Frankfurt Höchst, hält die Zahlen der Krankenkassen für nicht aussagekräftig: «Es ist Zufall, wo man gerade so versichert ist.» Dass mehr Menschen Ritalin verordnet bekommen, findet auch Grube sinnvoll - er warnt aber vor Missbrauch. «Es gibt Süchtige, die versuchen, dass der Arzt ihnen das verschreibt», sagt Grube. Wie häufig ist Ritalin-Missbrauch? «Das sind schon einige», sagt Grube. Harte Zahlen gibt es nicht.

Die AOK hat genau den gegenläufigen Trend registriert. 2012 nahmen etwa 1700 erwachsene AOK-Versicherte in Hessen mindestens einmal im Jahr Ritalin oder den Wirkstoff Atomoxetin (Handelsname Strattera) ein, 2016 waren es nur noch rund 1100. Vor 2011 wurden solche Medikamente von Einzelfällen abgesehen, nur Kindern verordnet.

Wie viele Menschen in Hessen an der Krankheit leiden, ist nicht bekannt - und daher auch nicht, wie viele Erwachsene betroffen sind. Nach einer Auswertung der IKK Südwest ist die Zahl der Ritalin-Verordnungen für Erwachsene in Hessen unter den IKK-Versicherten zwischen 2010 und 2016 um mehr als das Fünffache gestiegen. IKK Südwest-Geschäftsführer Lutz Hager warnt vor einer «Übermedikation» und fordert ein «wachsames Auge».

«Patienten haben Schwierigkeiten, sich länger zu konzentrieren bei Sachen, die keine Belohnung versprechen», erklärt der Direktor der Erwachsenenpsychiatrie des Uniklinikums Frankfurt, Andreas Reif. Sie seien desorientiert und ließen Dinge liegen. Am Arbeitsplatz hätten Betroffene oft Probleme, viele lebten in prekären Verhältnissen.

Schulte erinnert sich an die Symptome: «Unruhe, Motivationslosigkeit und aggressives Verhalten.» Damals beruhigte ihn Ritalin, ein Medikament, das seit einigen Jahren auch Erwachsenen verschrieben wird. Denn die Krankheit verschwindet nicht automatisch mit zunehmendem Alter.

Professor Andreas Reif, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uni-Klinikum Frankfurt, behandelt erwachsene ADHS-Patienten mit Ritalin. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Was hibbelige Kinder in niedriger Dosierung ruhiger macht, kann höher dosiert bei gesunden Erwachsenen antriebssteigernd wirken, denn Methylphenidat ist mit Amphetaminen verwandt und wird als Betäubungsmittel eingestuft. «Ritalin wird in der Szene oft als Speed verkauft», berichtet das Infoportal drug-infopool. Das Medikament «kann zu Halluzinationen und überschwänglicher Euphorie führen».

Am Klinikum Höchst konsultierten Mediziner bei Verdachtsfällen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten um herauszufinden, ob der angeblich betroffene Erwachsene schon als Kind schon ADHS hatte. Zur Not helfe der Blick in ein Schulzeugnis: «Stört den Unterricht» stehe dann häufig auf dem Papier, sagt Grube.

Johannes Schulte ist mittlerweile 25 Jahre alt und hat nur noch wenige Erinnerungen an seine Zeit mit Ritalin. Es habe ihn beruhigt und Aggressionen gesenkt - aber auch Appetitlosigkeit ausgelöst, sagt er heute. Nach zwei Jahren wechselte er das Medikament, sei seinem 17. Lebensjahr ist er nicht mehr in Behandlung. Geholfen haben ihm auch Entspannungstechniken. Seit einem Jahr dient er bei der Bundeswehr. «Ich denke, ich habe mich gut im Griff», sagt er.