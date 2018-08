Ohne wissenschaftliche Grundlage setzen Ärzte demnach die teils deutlich teureren Vakuumtherapien basierend auf womöglich trügerischen Erfahrungswerten ein, obwohl sie offenbar selber nicht immer so überzeugt sind - wie man anhand der großen Studienzahl sehen könne. «Wenn die Therapie so große Erfolge erzielen und Wunden nach ein paar Wochen verschließen könnte, würden Kliniker keine Studien machen», sagt Stefan Sauerland, IQWiG-Ressortleiter Nichtmedikamentöse Verfahren.

In Sachen Intransparenz fiel Sauerland und seinem Team insbesondere die Firma KCI Medizinprodukte auf: Obwohl der Hersteller sich vertraglich verpflichtet habe, vollständige Daten vorzulegen, habe die US-amerikanische Firma «trotz mehrfacher Nachfragen» nicht ausreichend geliefert. «Aufgrund der unzureichenden Kooperation von KCI lagen für einen erheblichen Teil der Patientinnen und Patienten keine verwertbaren Daten vor», heißt es im IQWiG-Bericht. Um auf Basis womöglich verzerrter Ergebnisse keine falschen Schlüsse zu ziehen, habe sein Institut die KCI-Studien nicht berücksichtigt, erklärt Sauerland. Bei der Bewertung von Medizinprodukten sei das ein bislang einmaliger Vorgang.

Das Unternehmen würde sich für die Veröffentlichung von Studiendaten «unabhängig vom Ergebnis» einsetzen, versichert hingegen eine KCI-Sprecherin. Das Unternehmen habe versucht, möglichst viele Daten zügig zur Verfügung zu stellen, doch einige seien aus den frühen 2000er-Jahren - oder die Firma sei nicht beteiligt gewesen.

Laut Sauerland war die Datenlage auch bei Studien nicht wesentlich besser, die von Uni-Forschern gestartet wurden. «Die Studien werden oft mit Geld vom Hersteller finanziert», sagt er. «Vielleicht werden die Studienautoren gebeten, die Ergebnisse nicht so an die große Glocke zu hängen - oder sie machen es in vorauseilendem Gehorsam.»

In Deutschland verstoßen Mediziner eigentlich gegen die Regeln des Berufsstandes, wenn sie Ergebnisse von Forschung an Menschen nicht veröffentlichen. Ethikkommissionen prüfen zwar vor Studienstart, ob Richtlinien eingehalten werden - aber sie stellen kaum sicher, dass die Resultate publiziert werden. Das IQWiG fordert daher Gesetzesänderungen in Deutschland, die Transparenz erzwingen. Bei Arzneimitteln gab es hier in den vergangenen Jahren Verschärfungen. «Ohne vergleichbare Vorschriften werden wir auch in zehn Jahren über Interventionen wie die Vakuumtherapie kein gesichertes Wissen haben», sagt Sauerland.