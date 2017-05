Leogang (dpa/tmn) - Viele Urlaubsregionen locken mit einer neuen Trendattraktion, die verschiedene Namen hat: Zipline, Canopy, Rope Runner, Tyrolienne oder Guerilla Rutsche. Auf Deutsch könnte man einfach sagen: Stahlseilrutsche.

Das klingt irgendwie technisch und dröge, die Benutzung des Geräts setzt aber jede Menge Adrenalin frei. Und genau das wollen viele Urlauber. Das Prinzip ist immer gleich: Rollen fahren auf einem Stahlseil, und der Passagier wird mit einem Gurt befestigt, meist freischwebend. Solche Anlagen gibt es in den Allgäuer Alpen, in Ostdeutschland und in Österreich, aber auch in Kroatien, auf Puerto Rico, im Regenwald Costa Ricas und neuerdings im Wüstenemirat Ras al-Chaima.

Die Anlagen unterscheiden sich je nach Typ. «Den größten Unterschied macht die jeweilige Körperposition aus», erklärt Hannes Rechenauer, Vizepräsident des Verbands Deutscher Seilbahnen (VDS) und Betreiber einer Zipline-Anlage im bayerischen Oberaudorf. Bei dieser sitzt der Fahrgast aufrecht im Gurt, ähnlich wie bei einem Gleitschirmflieger. Beim Flying Fox im österreichischen Leogang dagegen hängt der Gast mit dem Kopf voraus in einem Liegesack und hat während des Flugs die Arme frei. Das klingt ziemlich abenteuerlich - und das ist es auch.

Zunächst geht es mit dem Sessellift zur Mittelstation auf 1300 Metern. Der Flying Fox ist 1,6 Kilometer lang, das Maximaltempo beträgt 130 km/h, und man «fliegt» bis zu 143 Meter über dem Boden. «Glaube mir, du wirst es genießen», sagt ein Mitarbeiter der Anlage. Helm auf, Brille anlegen. «Beine durchstrecken. Und vergiss nicht, während des Flugs die Arme auszubreiten, dann fühlst du dich garantiert noch besser.»

Dann geht es los. Nach wenigen Sekunden verschwindet die Anspannung. Die Geschwindigkeit kommt einem erstaunlicherweise gar nicht so hoch vor. Entspannung und Nervenkitzel wechseln sich ab. Traumhafter und ungewohnter Blick über die Landschaft. Nach einer sehr langen Minute heißt es: Arme anlegen für die Landung. Und dann ist das ganze Spektakel auch schon wieder vorbei.

Der Flying Fox wurde 2011 eröffnet - auch um abseits der Hauptsaison im Winter den Sommertourismus zu stärken. Man sehe das Flugerlebnis als eine Alternative zu Wandern, Biken, Wellness und Erholung, erklärt Flying-Fox-Geschäftsführer Kornel Grundner. Im vergangenen Jahr wurden rund 9500 Besucher gezählt.