Heidelberg (dpa/tmn) - Krebserkrankungen und ihre Behandlung zu verstehen, ist nicht so einfach. Das gilt besonders für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geringen Deutschkenntnissen. Speziell für sie hat der Krebsinformationsdienst eine neue Broschüre zu Lungenkrebs erstellt.

Das Heftchen erklärt in leichter Sprache, was Lungenkrebs ist, was dagegen hilft und was man als Patient selbst tun kann. Bei der Formulierung der Informationen hat die Pädagogische Hochschule Heidelberg mitgewirkt.