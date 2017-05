Berlin (dpa/tmn) - Das Schlimmste ist: Die Schmerzen lassen sich nicht umgehen. Wer sich eine Rippenfellentzündung zugezogen kann, dem tut jeder Atemzug im gesamten Brustkorb weh. Atmen muss man aber trotzdem.

Und als wäre das nicht schon leidvoll genug, plagen den Betroffene auch noch heftige Hustenattacken, die ihrerseits schmerzen. Dazu kommen manchmal noch Fieber und Nachtschweiß. Häufig ist die Entzündung eine Begleiterscheinung anderer Erkrankungen. Deswegen ist es wichtig, die Ursachen abklären zu lassen.

«Eine Rippenfellentzündung wird in vielen Fällen durch eine Lungenentzündung ausgelöst», sagt Sabine Gehrke-Beck. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Charité-Universitätsmedizin in Berlin. Die Entzündung kann aber auch begleitend oder infolge von Tuberkulose oder Rheuma auftreten. Auch ein Tumor in der Lunge oder im Brustkorb kann dahinterstecken, genauso wie eine Virusinfektion.

In der Fachsprache heißt die Krankheit Pleuritis. «Pleura» ist die Bezeichnung für das Rippen- und das Brustfell. Das ist eine Hautschicht, die beide Lungenflügel überzieht und den Brustkorb samt Rippen und Zwerchfell auskleidet. Zwischen dem Lungen- und dem Brust- oder Rippenfell befindet sich ein schmaler Zwischenraum. Das ist die sogenannte Pleuraspalte, in der sich immer etwas Körperflüssigkeit befindet. Sie sorgt dafür, dass sich Lungen- wie Rippenfell beim Ein- und Ausatmen verschieben können, ohne aneinander zu reiben.

Sind die beiden Häute entzündet, nennen Ärzte das Pleuritis. Unterschieden wird zwischen einer trockenen und einer feuchten Variante. Bei einer trockenen Rippenfellentzündung befindet sich keine zusätzliche Flüssigkeit in der Pleuraspalte. «Dann ist die Rippenfellentzündung ganz besonders schmerzhaft», erklärt Gehrke-Beck.

Bei einer feuchten Rippenfellentzündung gibt es in der Pleuraspalte einen Erguss, der aus den entzündeten Zellen stammt. «Wenn Flüssigkeit zwischen die Rippenfellblätter gelangt, nehmen die Schmerzen oft ab», sagt die Ärztin. Sind die Flüssigkeitsmengen sehr groß, kann sich die Lunge allerdings nicht mehr genügend ausdehnen - dann kommt es zu Atemnot.

«Bei Schmerzen beim Atmen sollten Betroffene nichts in Eigentherapie versuchen, sondern einen Arzt aufsuchen», erklärt Ursula Sellerberg von der Bundesapothekerkammer in Berlin. Nur so kann abgeklärt werden, was konkret die Rippenfellentzündung ausgelöst hat. Der Arzt nimmt zuerst Blut ab und überprüft dann die Atemgeräusche des Patienten. Hört er ein knarrendes Geräusch, kann das ein Hinweis auf eine Rippenfellentzündung sein.