Köln (dpa-infocom) - Schon bald geht es ab in den Urlaub. Doch der Gedanke, sich bald wieder im Bikini am Strand zeigen zu müssen, plagt so manchen, der sich in den letzten Monaten nicht fit gehalten hat.

Was man noch Last-Minute tun kann, um schlanker und straffer auszusehen, verrät Prof. Dr. Ingo Froböse, Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung der Deutschen Sporthochschule Köln.

Muskeln aufbauen

Mit etwas Disziplin, klaren Zielen und realistischen Erwartungen lassen sich auch kurz vor dem Urlaub noch sichtbare Veränderungen an der Figur erzielen. Um vor dem Urlaub noch ein paar überschüssige Kilos zu verlieren, sollte man mindestens acht Wochen vor Urlaubsbeginn ein gezieltes Training zum Muskelaufbau starten. Dieser Zeitraum braucht der Körper, um sich an neue Belastungen anzupassen und straffer zu werden. Doch ist zu beachten, mehr als maximal fünf Kilo sollten Diätwillige in so einem kurzen Zeitraum nicht abnehmen, denn sonst müssten sie in Hungerstreik treten und das wäre ungesund.

Der Fokus beim Abnehmen vor dem Urlaub sollte daher lieber auf dem Aufbau von Muskelmasse liegen, denn Muskeln «fressen» Energie und lassen Ihren Körper straff und fit aussehen - genau das was man braucht, um am Strand eine gute Figur zu machen. Trainierte Muskeln erhöhen Ihren Grundumsatz, das bedeutet: Je mehr Muskeln der Körper hat, desto mehr Fett verbrennt er - nicht nur wenn man aktiv sind, sondern auch in den Ruhephasen. Wer an seiner Strandfigur arbeitet, sollte an mindestens drei bis fünf Tagen pro Woche sportlich aktiv sein und so viel Bewegung in den Alltag integrieren wie möglich.

Hungern vermeiden

Abnehmen - die meisten verbinden dieses Thema mit strikten Diäten, Verzicht und Hungern. Doch gerade das sollte vermieden werden. Diese Methoden führen meist nur zu kurzfristigem Erfolg und der berüchtigte JoJo-Effekt lässt nicht lange auf sich warten. Bei einer Reduktionskost passt sich der Körper an die verminderte Energiezufuhr an - und schaltet um in einen Hungerstoffwechsel. Bekommt er weiterhin nicht genügend Energie, dann holt er sich den Brennstoff für Herz und Hirn aus den körpereigenen Quellen. Letztendlich wird die eigene Muskelmasse abgebaut, welche eigentlich zum Energieverbrauch beiträgt. Deshalb heißt es: «Wer abnehmen will, muss essen» und zwar vielseitig und vollwertig. Die ausgewogene Ernährung sollte sowohl aus Eiweißen, Fetten, als auch Kohlenhydraten bestehen. Denn nur so wird der Körper optimal versorgt und Muskeln aufgebaut.