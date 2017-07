Südsee-Feeling? Davon ist in Kiel an der Ostsee nichts zu spüren. Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein bietet perfekte Wassersportbedingungen - vor allem eine kräftige Brise. Jedes Jahr im Juni findet mit der Kieler Woche die größte Segelveranstaltung der Welt statt.

Ich steige in meinen Neoprenanzug, schließlich bin ich hier an einem Bergsee und nicht in der Karibik. Selbst im Sommer wird der Achensee nicht wärmer als 18 Grad. Als ich auf dem Surfbrett stehe, überkommt mich trotzdem etwas Südsee-Feeling. Das türkisfarbene Wasser, die strahlende Sonne, die breite Seepromenade in Pertisau - da fehlt nur noch der Aperol Spritz im lässigen Korbsessel.

Indes setzt langsam die herbeigesehnte Brise ein, auf die ich schon den ganzen Vormittag gewartet habe. Ich steige in die Seilbahn und fahre bergab Richtung Seeufer. «Der Höhenunterschied zwischen Bergen und See sorgt für eine Düsenwirkung, die uns kräftigen Wind beschert», hat mir Uwe Pegert vorher erklärt. Tatsächlich, auf meinen Lehrer ist Verlass: Punkt 15.00 Uhr setzt der Wind ein.

«Der Wind kommt schon noch, hab etwas Geduld», brummt Surflehrer Uwe Pegert. Er erinnert mich ein wenig an die Braungebrannten in den Hochglanz-Sportmagazinen. Die langen Haare baumeln auf den nackten Schultern, während er mir die Grundregeln erklärt.

Um 10.00 Uhr morgens war davon noch nichts zu ahnen. Als ich am Wassersportzentrum Achensee ankomme, ist tote Hose. Kein Blatt bewegt sich am Baum, die Flagge auf dem Bootssteg hängt schlaff am Mast herunter.

Darum stehe ich nun auf dem Brett am Achensee in Österreich. Noch ahne ich nicht, wie sehr sich dieses Ausflugsziel von der windigen Wassersportstadt Kiel unterscheidet. Stattdessen stehe ich in voller Fahrt auf dem Surfbrett mitten auf dem Achensee. Ich werde mutig und hebe den Blick. Das lohnt sich: vor mir die sanften Kuppen der Karwendelberge, hinter mir die schroffen Klippen des Rofan, unter mir türkisblau schimmerndes Wasser. Zugegeben, meine erste Surfstunde klappt überraschend gut.

Windsurfen geht nicht nur an der Küste - sondern auch in den Bergen, etwa auf dem Achensee in Österreich. Foto: Tourismusverband Achensee/dpa-tmn

Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Am letzten Tag der Kieler Woche kann ich noch die traditionelle Windjammerparade sehen, bevor ich mich selbst ins Wasser wage. Mit Zehntausenden Schaulustigen stehe ich im strömenden Regen am Ufer. «Kieler-Woche-Wetter halt, wie immer», sagt ein Kieler neben mir, lacht und rückt beiseite, damit ich unter seinem großen Regenschirm Platz finde.

Auch am nächsten Tag scheint die Sonne nicht, doch immerhin hat der Regen aufgehört. Durch die Stadt weht eine steife Brise. «Ja, das ist hier fast immer so, wir sind nun mal am Meer», sagt Volker Schöttke und grinst. Seit mehr als 15 Jahren betreibt er die Surf- und Segelschule Westwind am Falckensteiner Strand in Kiel.

Surf-Anfänger sind in der geschützten Förde gut aufgehoben. Kräftige Windböen schieben mich hinaus aufs Meer. Ich habe zu kämpfen - zurückkommen an den Strand ist gar nicht so leicht. Dabei sehe ich die riesigen Segelschiffe in sicherer Ferne.

Zufrieden und erschöpft erreiche ich das Ufer. Ich atme die salzige Meeresluft ein und denke an die schöne Aussicht in den Bergen. So idyllisch ist es in Kiel nicht. Spaß gemacht hat es trotzdem.