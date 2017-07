Aschaffenburg (dpa/tmn) - Krank ist krank, könnte man meinen - egal in welchem Alter. So ganz stimmt das aber nicht. Ältere Menschen haben häufig mit mehreren Beschwerden zugleich zu kämpfen, erklärt der Medizinjournalist und Autor Raimund Schmid. Deshalb sollte sie die richtige Versorgung wählen.

Betagte Patienten werden Schmid zufolge besser auf einer geriatrischen Station behandelt. «Das Herz macht nicht mehr so mit, die Blase schwächelt, der Blutdruck schwankt.» In solchen Fällen sei es weniger sinnvoll, streng nach den üblichen Richtlinien zu behandeln, um beispielsweise bestimmte Grenzwerte einzuhalten. «Stattdessen gilt es, den alten Menschen wieder in die Lage zu versetzen, möglichst selbstständig zu leben», erklärt Schmid.

Ihm zufolge gelinge das auf geriatrischen Stationen am besten. Daher rät er Patienten und Angehörigen, möglichst vor der Aufnahme in ein Krankenhaus zu schauen, welche Klinik in der Umgebung eine geriatrische Station hat. «Das Personal ist auf die Bedürfnisse alter Menschen spezialisiert.»

Literatur:

Raimund Schmid: Wehe du bist alt und wirst krank, Beltz, 264 Seiten, 19,95 Euro, ISBN-13: 9783407864369